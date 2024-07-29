В Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа проходит выставка «Костюмы «Прекрасной эпохи». Как сообщает rodina-history.ru, экспонаты показывают, как менялась европейская мода на рубеже XIX-XX столетий.

Понятие «Прекрасная эпоха» появилось около 1919 года. Традиционно за точку отсчета берутся 1880-1890-е годы. В истории Российской империи этот период был известен как «Серебряный век».

«Старая Деревня» поставила перед собой задачу проследить „эволюцию“ повседневного и вечернего гардероба на примере костюмов последних российских императриц Марии и Александры Федоровны, императорской семьи и их окружения.

Многие из костюмов демонстрируются впервые. Среди наиболее ярких - платье с замысловатыми вырезами и изобретательными украшениями французского модельера британского происхождения Чарльза Ворта, одного из первых представителей высокой моды.

Новая выставка в Галерее костюма - дань уважения хранителю Эрмитажа и исследователю текстиля Тамаре Коршуновой. Она - автор первой монографии о советском костюме, переведенной на многие европейские языки, собиратель коллекций костюмов и аксессуаров, организатор первой национальной выставки о моде и модельерах.

Фотографии представлены организаторами.