Front Fashion представила коллаборацию с Домом творчества «Переделкино». Первым этапом проекта стала разработка авторского платка с символами литературного центра: стволами сосен, шишками, разбросанными на «костре Чуковского», и птицами.

От знаменитых шалей Анны Ахматовой и тельняшек Веры Ахмадулиной до шейных платков Вознесенского и коллекции шалей Тэффи - шали, платки и шарфы ассоциируются с каноническими образами писателей и поэтов. Изделия выполнены из легкой вискозы, приятной на ощупь, не слишком жаркой летом и не слишком холодной зимой.

Платки уже доступны на сайте front.fashion и сувенирном магазине Дома творчества.

Front – проект, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции. В проекте собраны те, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создаёт на их основе современные вещи – одежду, аксессуары, товары для дома.

Фото: Илья Вартанян. Фотографии предоставлены компанией.