«Какое счастье, что на свете есть цветы» - говорил Кристиан Диор.

Детство Диора проходило не характерно для мальчика - в розовом саду, где он помогал маме ухаживать за растениями. Тогда он еще не знал, что именно цветы сыграют огромную роль в его жизни…

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в приморском городке Гранвиль на севере Франции (в Нормандии), в семье Александра Луи Мориса Диора и Мари-Мадлен Диор. Он был вторым из пяти детей, и они жили в достатке благодаря семейному бизнесу по производству удобрений, который был основан еще в 1832 году. Особого внимания заслуживает дом, в котором прошло детство Диора. «Как все англо-нормандские строения прошлого века он был довольно уродлив, но в некотором смысле его архитектура и окружающий ландшафт повлияли на мой образ жизни. Дом моего детства был выполнен в очень нежном розовом цвете в сочетании с серым оттенком гравия, и эти два цвета остались моими любимыми цветами в моде» - так модельер вспоминал о своем доме. Ему нравилось рисовать наброски, сидя в саду, вдохновляться цветами и созерцать красоту. А каталоги семян заменяли ему модные журналы - в них он видел то, что не замечали другие и это отразилось в его будущих «цветочных» коллекциях. Мама Диора души не чаяла в своем саду, и сама того не подозревая повлияла на будущее сына. «Его мать была элегантной и стройной женщиной, иногда отстраненной, но всегда изящной» - говорил друг Диора. С самого детства кутюрье интересовало искусство. Когда настало время выбирать профессию, он хотел связать свою жизнь с архитектурой. Но родители не разделяли его выбор и настояли на обучении дипломатии. К счастью для модной индустрии их затея не увенчалась успехом - сын бросил учебу после третьего курса. А после военной службы (в полку в Версале) в 1927 году открыл небольшую художественную галерею вместе с другом Жаном Бонжаном. Галерея обрела популярность, в ней выставлялись работы таких выдающихся художников 20-го века как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Анри Матисс. Но к сожалению, она просуществовало недолго - ее пришлось закрыть из-за экономического кризиса, который повлек за собой разорение отца Диора и семью Жака Бонжана. Диор не отчаялся и открыл вторую галерею вместе с Пьером Коллем (своим близким другом), но ее постигла та же участь. Позже, продажа одной из картин, оставшейся с галереи поможет семье Диора встать на ноги. Тогда же кутюрье начнет рисовать эскизы и продавать их модным журналам.

«В 1938 году Пиге предложил поработать у него в качестве модельера модного Дома. Я был в восторге от предложения и сразу же согласился. Наконец-то я узнаю, каким таинственным способом идея превращается в платье; я робко, как зачарованный, вхожу во вселенную портных и мастерских» - говорил Диор в своей книге Dior by Dior (1958). Именно тогда, работая у Робера Пиге, Кристиан Диор представил свое первое платье из ткани в ломаную клетку с отделкой из кружева - Cafe Anglais. Оно произвело настоящий фурор, но в 1941 году ему пришлось прервать свое творчество и вновь уйти на военную службу.

«В конце концов, а почему не я?!» - фраза Кристиана Диора, изменившая его судьбу. Когда директор модного Дома «Гастон» и по совместительству его приятель детства, сказал, что владелец Дома Буссак искал модельера, Диор не сразу подумал о том, что сам отлично подходит на эту роль. Но судьба три раза сводила их в одном и том же месте по одному единственному вопросу, который наконец не остался без ответа. Так кутюрье, вдохновленный Бальменом, недавно основавшим свой Дом, создал свою империю элегантности. Но обо всем по-порядку…

«Это будет нечто необыкновенное. Этот Дом произведет революцию в моде!» - сказала ясновидящая, называвшая себя «бабушкой». Диор не скрывал, что часто обращался за советом к гадалкам и тот раз был не исключением. Она помогла сделать ему ответственный шаг - уйти от Люсьена Лелонга (знаменитого французского кутюрье) и открыть свой Дом моды в 1946 году. Диор работал художником у Лелонга, занимался любимым делом, но чувствовал себя как «птица в клетке». Поэтому на предложение Буссака о возрождении идеи старого модного Дома «Филипп и Гастон» застенчивый Диор, набравшись мужества сказал твердое «нет» и настоял на открытии своего модного Дома «Кристиан Диор». «Стать хозяином» - для меня это выражение означало не свободу и фантазию, а строгое подчинение поставленному долгу - завоевать успех любой ценой…» - говорил модельер. «Бомба Диора» взорвалась сразу же после первого показа, который состоялся 12 февраля 1947 года. «Никому не известный 12-го, на следующий день 13-го он стал притчей во языцех», писали о Диоре современники. Его коллекция «Corolle» несла в себе эстетику женщины-цветка - нежную, хрупкую, трепетную. «Я рисовал женщин, напоминающих цветы: покатые плечи, округлая линия груди, осиная талия и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки» - так Диор описывал свои работы. Это было полной противоположностью жесткому стилю милитари, который доминировал в послевоенном обществе (кстати, именно в этом направлении модельер и работал у Лелонга). «Это настоящая революция, дорогой Кристиан, у ваших платьев совершенно новый облик (new look) - легендарная фраза Кармель Сноу, редактора отдела моды журнала Harper’s Bazaar, которая попала в точку и прочно закрепилась за модным Домом. Кристиан Диор приказал забыть висевший в шкафу облик войны. Знаменитый жакет «bar», плиссированные юбки-клеш, чулки со швом, туфли на шпильке, перчатки и шляпы стали атрибутами женственности и стиля. В конце показа публика устроила Диору овацию стоя. «Осаждаемый со всех сторон вопящими репортерами, редакторами и покупателями, - докладывал Life, - Диор лишь бормотал еле слышно: «Господи, что я такого сделал?»

Диор смог встряхнуть Париж и направить его в новое русло, появившись в самый благоприятный момент. «Он Атлант, держащий на своих плечах всю модную индустрию Франции» - писал Time. А писатель и лектор Александр Добровинский говорил: «Диор подарил миру силуэт женщины». Но далеко не все разделяли успех модельера, было много противоречий и споров. «Посмотрите, как смехотворно выглядят эти женщины. Они носят платья, созданное мужчиной, который не знает женщин, у которого никогда не было женщины - и который сам мечтает стать женщиной» - говорила Коко Шанель. Она пропагандировала совсем иной стиль для женщин, ломала стереотипы, доказывая, что элегантность может быть удобной. Шанель освободила женщин от неудобных нарядов того времени, творила для сильных и независимых женщин. А «женщины-цветы» были полной противоположностью и не вписывались в ее картину. Только представьте - некоторые вечерние платья Кристиана Диора весили до 27 (!) килограммов и на них уходило несколько километров тканей. А вот актриса Марлен Дитрих, напротив души не чаяла в Диоре и согласилась сниматься в фильме Альфреда Хичкока «Страх сцены» в 1950 году только в его платьях: «Нет Диора - нет Дитрих!» Софи Лорен, Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор также выбирали маэстро - так Диор покорил Голливуд.

Кристина Диор считал образ не завершенным без аромата, поэтому к выходу его первой коллекции готовился с особой страстью. Модельер основал «Christian Dior Parfums» вместе с другом детства, парфюмером Сержем Хефтлер Луише. Он и создал Miss Dior Original - первые знаковые духи Дома, финальный штрих коллекции «Corolle». «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний» - говорил Диор. Роза, входившая в пирамиду аромата появилась там не случайно - кутюрье посвятил Miss Dior своей сестре Катрин, с которой у него были очень теплые отношения. Когда ее арестовали (6 июля 1941 года) и она стала узницей концлагеря, Диор не находил себе места - только работа дала ему сил пережить это жуткое время. Лишь в 1945 Катрин вернулась в Париж, где ее ждал брат и не сразу узнал - так она была измучена. Позже Катрин открыла свой цветочный бизнес и принимала непосредственное участие в выращивании и поставках цветов для ароматов «Christian Dior Parfums». Когда Диор искал название для первого парфюма и обсуждал это со своей близкой подругой Митцей Брикар, в кабинет забежала его сестра и Митца воскликнула: «Так это же Мисс Диор!». Модельеру так понравилось английское «мисс», что он не раздумывая принял решение.

В 1954 году Кристиан Диор создал коллекцию вечерних платьев «Ландыш», которую он считал лучшей в своем творчестве. Украшения в виде ландышей были не только на платьях, но и на волосах. А любимым украшением всех женщин мира стала изящная брошь-ландыш, которая не оставила никого равнодушным. Почему именно ландыш? Этот нежный цветок очень любила его мама и коллекцию Диор посвятил ей. К сожалению Мадлен Диор не дожила до этого момента и не увидела всех достижений своего сына. Она была первой музой для кутюрье, эталоном женской красоты. Отношения между мамой и сыном сложились очень близкие. Кристиан - единственный ребенок среди пятерых братьев и сестер, который смог подобрать ключик к маминому сердцу. Поэтому его называли маминым любимчиком. После показа ландыш стал визитной карточкой Дома Dior. Позже, в 1956 году Диор выпустил и парфюм с ароматом ландыша - Diorissimo. Аромат пришелся по вкусу не толко французским аристократкам и стал невероятно популярным. А на костюме самого маэстро часто можно было увидеть бутоньерку из ландышей как символ удачи. Диор вообще верил в судьбу и послания свыше - веру во все сверхъестественное привила ему бабушка. Еще в детстве предсказательница сказала ему: «Ты испытаешь бедность, но разбогатеешь с помощью женщин и будешь много путешествовать». Спустя много лет так и произошло. А когда его сестра Катрин попала в плен во время войны, он обратился к гадалке, которая успокоила его и сказала, что она жива. После этого он не принимал важных решений без совета ясновидящих. Диор был крайне внимателен к мелочам. Когда он шел к Буссаку (сразу после пророчества «бабушки»), то случайно споткнулся о металлическую звезду и увидел в ней знак судьбы. Так звезда стала талисманом кутюрье и самого модного Дома.

«Диор родился джентельменом, - заметил однажды его приятель. Понадобилась катастрофа, чтобы он стал кутюрье». Действительно, что было бы если не разорение отца? Знали бы мы сейчас того скромного, но смелого и невероятно талантливого человека из Нормандии, который трепетно относился ко всем женщинам и возводил их на пьедестал изящности и грации? Того, кто не представлял свою жизнь без цветов и считал, что роскошь - это простота? Того, кто став великим кутюрье, не считал себя тщеславным и разделял свою личность на две: публичную особу и обычного человека. Временами им сложно было ужиться вместе, ведь один - это уединение и спокойствие, а другой - особняк на авеню Монтень, суета, тысячи людей, платьев и рекламных афиш. К счастью, мы знаем его настоящего: «Кристиан Диор - это я. Потому что все, что было моей жизнью - хочу ли я этого или нет, - выражено в моих платьях».