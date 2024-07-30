В честь запуска капсулы 9Zero1 в России 29 июля Replay открыл флагманский поп-ап в универмаге «Цветной», а с 1 августа - фирменные поп-апы в торговых центрах «Авиапарк», «Европейский» и «Метрополис». В них планируется запуск коллекции.

В новую коллекцию 9Zero1 вошли прямые джинсы с высокой талией и джинсовые куртки в винтажном стиле для мужчин и женщин. Каждая вещь представлена в четырех классических оттенках - синем, темно-синем, голубом и черном. Деталями капсулы стали узнаваемы элементы дизайна 1990-х годов, такие как оригинальный лейбл и фурнитура 9Zero1, арка в виде орлиного клюва на кармане и красная вышивка R на заднем кармане. Складки ткани, придающие ей винтажный вид, сделаны вручную и обработаны минимальным количеством воды благодаря фирменной технологии Eco-Plus. В состав входит органический хлопок и переработанные материалы.

Идея преемственности поколений также нашла отражение в глобальной кампании бренда, в которой приняли участие футболист Неймар, легкоатлет Усэйн Болт, модель Мэй Маск и диджей Мартин Гаррикс.

Даты работы поп-апа Replay 9Zero1: в универмаге «Звездный»: с 29 июля по 22 сентября; в торговых центрах «Авиапарк», «Европейский» и «Метрополис»: с 1 августа по 31 октября 2024 года.

Фотографии предоставлены компанией.