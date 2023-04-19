Российский экологичный бренд одежды Urbantiger представил коллекцию функциональной униформы для волонтеров выставки «Первая позиция. Русский балет», проходящей с февраля по май в стенах ЦВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге

Выставка, созданная совместно с бюро Planet9 и Росизо, рассказывает о зарождении и развитии балетного танца в нашей стране, о влиянии на него различных событий из области истории, литературы, науки, политики.

Содействие в реализации проекта оказали 46 музеев. Выставка состоит из нескольких тематических разделов: «Царская ложа», «Советский балет», «Костюмерный цех», «Анатомия балета», «Лаборатория Лебединого озера».

Отличительной особенностью выставки стало то, как зрителя погружают в мир театрального закулисья. Чтобы укрепить ощущение присутствия, дизайнеры Urbantiger стремились с помощью одежды персонала, работающего на проекте. За основу для капсулы были взяты элементы традиционной униформы работников сцены. Так, в коллекции можно найти брендированные комбинезоны, лонгсливы, а также оригинальные носки с балетной символикой, которые все посетители выставки могут приобрести в качестве памятного сувенира.

«Бренд принял участие в проекте чтобы поддержать и выставку, и молодых неравнодушных ребят, работающих в качестве волонтеров. Для нас вдохновением является как сама выставка с ее прогрессивностью, сочетанием технологичности и дизайна, так и то, с какой серьезностью и осознанностью молодые люди подходят к тому, во что инвестируют свое время, как выбирают чему его уделить. Эти принципы очень созвучны нашему бренду поэтому мы особенно гордимся нашим совместным проектом», – рассказала бренд-директор Urbantiger Анастасия Пиорунская.

Также марка подготовила специальную съемку волонтеров, одетых в модели из капсулы, в залах «Манежа» и серию видеоинтервью, где молодые люди делятся своими принципами и взглядами, рассказывают о целях и мечтах. Видеопроект опубликован на официальном сайте компании.