Российский дом моды Yanina представил круизную demi-couture коллекцию весна-лето 2023, которая была разработана эксклюзивно для двух универмагов – московского ЦУМа и петербургского ДЛТ.

В коллекцию вошли костюмы в пижамном стиле с шортами и струящимися брюками-палаццо из шелка, хлопка и батиста, просторные платья и туники, воздушные хлопковые белые рубашки и блузы, стройные брючки-капри, джинсы, звездная серия сетов и платьев из батиста и штапеля с впечатляющим цветочным мегапринтом. Помимо классической палитры, вещи выполнены в контрасте фуксии и желтого, оранжевый, розовый и серый.

«Путешественницы из круга Yanina Girls всегда с удовольствием собирают впечатления, виды и ощущения из самых романтичных круизных маршрутов – неповторимые моменты, что смогут превратиться в драгоценные воспоминания», – говорит Юлия Янина.

В поддержку коллекции дом моды провел звездную съемку, в которой приняли участие Екатерина Мухина, Снежанна Георгиева, Ана Туразашвили и Маргарита Лиева. На фотографиях героини позируют в нарядах бренда, создавая настроение солнца, ощущение горячего песка и легких морских прогулок.