Befree Co: Create и фонд «Антон тут рядом» создали коллекцию в поддержку людей с аутизмом. Вся одежда украшена рисунками и фразами студентов фонда, пишет РБК Life.

В капсуле можно найти футболки, свитшоты и шорты, на которые разместили пять цитат. Например, белые трикотажные шорты получили разноцветную вышивку «Пойду наберусь высоты», а футболка с собаками обзавелась надписью «Главное — не мракобесить».

«Нам было важно, чтобы коллекция была объединяющей и поддерживающей, но при этом не теряла своей сложности и непосредственности. Так, яркий ленивец тут рядом с «Неиспытуемостью испытуемого чувства», а фраза «Главное – не мракобесить» сопровождает стаю бешеных псов от Сергея Тиснека. Свобода и разность творчества, которые каждый день мы развиваем в мастерских, отобразились на футболках, толстовках и шортах Befree. Абстракции сочетаются с чёткой чёрно-белой графикой, звери – с людьми и непривычными буквами. Съёмка лукбука – это вау! Каждый мог выбрать себе роль, образ и лук, каждый мог отдохнуть и быть сам с собой, если это было необходимо. Каждый мог включить любимый трек и пригласить нового знакомого танцевать – прямо в кадре», – рассказала PR-директор фонда «Антон тут рядом» Лада Ефимова.

Съёмка лукбука построена вокруг Этического кодекса «Антон тут рядом» – свода простых и гуманистических правил бережного общения между людьми. Автором съемки стала фотодиректор издания The Blueprint Саша Мадемуазель.

«В Этическом кодексе фонда «Антон тут рядом» есть фраза «Каждый имеет право быть похожим на себя». Это очень ёмко сформулированный принцип, с которым мы сами работаем в Befree – сотрудники бренда создают вещи для людей разных возрастов, внешности, комплекции и интересов. Поэтому эта капсула особенно важна нас. В начале мая в нашем новом магазине в ТЦ «Галерея» мы открываем единственное публичное пространство в Петербурге, созданное фондом, – примерочную, на стенах которой будут написаны фразы из кодекса», – поделилась руководитель PR и Befree Co:Create Лима Липа.