Бренд экологичной одежды Urbantiger создал с петербургской пекарней Zoe летнюю коллаборацию, состоящую из формы для сотрудников и специального меню. В основу коллаборации легли ассоциации с морем, его освежающим бризом, бесконечными линиями прибоя и игрой волн.

В рамках сотрудничества дизайнеры марки разработали авторский принт для футболок, в которые в течение всего июля будут одеты сотрудники пекарни. Одежда имеет oversize-силуэт и выполнена из хлопка — наиболее комфортного материала для жаркого времени года в целом и для работы в условиях повышенных температур, в частности.

При этом тему моря команде пекарни Zoe удалось оригинально интерпретировать его в гастрономическом прочтении. В новое меню вошли заварная булочка с кремом с синей матчей и лимонно-лаймовой прослойкой, домашний йогурт на топленом молоке с сезонными ягодами, чиа и крошкой миндального печенья, а также напиток – лимонад с анчаном, лаймом и барбарисом.

Cет-меню Urbantiger действует по 1 августа в пекарне Zoe в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Радищева, 29.

Urbantiger — бренд современной экологичной одежды, его стиль – современный, элегантный минималистичный, без лишних деталей. Марка создает лаконичную, функциональную одежду, которая не выходит из моды. При создании коллекций используются экологичные материалы и особое внимание уделяется высокому качеству пошива.