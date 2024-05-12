Ushatava снял кампанию для коллекции Garderobe в сотрудничестве с Такаси Хомма. Это была первая история модного дома, созданная при участии международного фотографа. В профессиональном портфолио Хомма есть работы для таких известных журналов, как i-D, Dazed, Purple Magazine и Self Service.

Многие проекты Хомма посвящены взаимоотношениям между людьми и городом, и этот не стал исключением. Через объектив Такаси продукты линии Garderobe одновременно являются элементами как портретов героев, так и городского пейзажа Токио.

«Мне было очень интересно наблюдать за Такаси со стороны. Во время съемки я пытался уловить микродвижения рук, куда направлен его взгляд, как он общается с моделями. Такаси оказался очень спокойным. Он никуда не спешит, долго ищет нужный ракурс. Все выверено и четко — 2–3 дубля, и готово. Параллельно с основной историей он успевал снимать локации, которые попадались нам на пути. Мне это знакомо: я часто обращаю внимание на детали и нахожу в них вдохновение на новые серии», — отметила арт-директор Ushatava Александр Колацк.

Ushatava — экспериментальный модный дом, сфокусированный на практичном и запоминающемся дизайне. Каждая коллекция марки — это размышление на тему функционального гардероба и выразительного силуэта в духе времени. Ushatava не декорирует, но украшает — именно таким мы видим каноничный современный дизайн.

Фото предоставлены компанией.