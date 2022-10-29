Российский бренд Ushatáva запустил линию аксессуаров, которые гармонично сочетаются с одеждой марки.

В первую коллекцию базовых агендерных украшений вошли кольца с камнем и без, каффы и нательная цепочка. Изделия представлены в двух вариантах: из белого родия с серебром и из позолоты. Идея дизайнеров заключалась в том, чтобы создать такие аксессуары, которые хотелось бы носить не снимая.

«Наш первый ювелирный дроп показывает, какими могут быть базовые украшения через призму USHATÁVA. Это детали, идеально дополняющие то, что уже есть в вашем драгоценном гардеробе, но также они дают волю фантазии и индивидуальности в изобретении сочетаний между собой», — говорится в заявлении бренда.

Коллекция USHATÁVA PIECES уже доступна к покупке на сайте бренда, а также в бутиках Москвы и Екатеринбурга.

Цена колец начинается от 11 500 рублей. Цепь на тело стоит 7 900 рублей, каффы — по 3700 рублей.