Современное многофункциональное модное пространство Kvartirnik расположено на четвёртом этаже московского торгово-развлекательного центра «Атриум», сообщает компания.

Проект Kvartirnik объединил на одной площадке селективные российские марки одежды, косметики, украшений, предметов интерьера, а также виниловое пространство с любимой музыкой, кофейню Search (новый кофеспот от Camera Obscura) и edutainment-зону, где регулярно будут проходить лекции, воркшопы и выставки.

Первый состав резидентов «Квартирника» включает в себя 16 брендов: LaTrika, Varvara, SL1P, Pijmak, Israel Meerzon, Front, Sleep Story, Fortochka, Zaap, Lus & Phill, Nimfettamine, Poks, Nokassi, Yager Footwear, ISS.JU, Soshalskaya Lab и другие. Список участников проекта будет регулярно пополняться.

«Мы мечтали создать не просто очередной мультибрендовый шоурум с одеждой, а уютное, расслабленное место, где можно приятно провести время за чашкой кофе с подругой, послушать винил, познакомиться с новыми дизайнерами и их коллекциями, получить консультацию у профессионального стилиста и собрать с его помощью многофункциональный гардероб. Kvartirnik найдёт чем удивить каждого: здесь собрались уникальные, селективные бренды, многие из которых представлены только у нас», – рассказывает Карина Мовсисян, сооснователь проекта, соучредитель консалтингового fashion-агентства Nekst (партнёр международного агентства L’Appart PR Paris/Istanbul).

«За последние несколько лет мы, как и все, устали от онлайн-шоппинга и скучных одинаковых магазинов, из которых хочется выйти, не успев зайти. Наш Kvartirnik – это многофункциональное пространство, где переплетаются мода, лайфстайл, искусство и впечатления. Здесь всегда найдётся повод, чтобы остаться на час или даже на весь день», – комментирует соучредитель и директор по развитию проекта Тарас Перистый.

Каждую пятницу в пространстве Kvartirnik проходит Champagne Party для гостей. В октябре планируется мастер-класс от топ-стилиста Джиги Санжиевой по созданию универсального гардероба, а также сессия с основателем Школы практической астрологии Юлией Монд.