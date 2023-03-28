В самый разгар весны, 22-23 апреля 2023 года на площадке отеля GRAND HOTEL EMERALD, зал «Атриум», по адресу 6-я Советская ул., 12 состоится главное модное событие Санкт-Петербурга - GEO FASHION WEEK 2023!



Неделя моды GEO FASHION WEEK 2023 – это 2 дня модных показов, трендовые коллекции, незабываемая атмосфера, бомонд культурной столицы, именитые гости (блогеры, светские деятели, артисты) и владельцы модных бизнесов!



GEO FASHION WEEK – это масштабное мероприятие, которое от начала и до конца проводит федеральный медиа-портал GEOMETRIA.



Вас ждут:

- Невероятные образы от именитых дизайнеров, ранее принимавших участие в крупных показах на территории РФ и СНГ.

- Именитые гости, медийные личности, блогеры.

- Подарки от спонсоров и партнеров мероприятия

- Режиссёрская постановка модельного шоу.

- Перформансы от известных брендов.

- Знакомства с интересными людьми, которые интересуются миром моды

- Представители крупнейших СМИ Санкт-Петербурга.

- Профессиональная фото- видеосъемка от портала GEOMETRIA.



Все это – возможность прикоснуться к миру моды, красоты и эстетики!



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ МОДЫ GEO FASHION WEEK - GRAND HOTEL EMERALD



GRAND HOTEL EMERALD идеально расположен в исторической части Санкт-Петербурга, там, где неспешное очарование старого города тесно переплетается с деловой активностью и основными туристическими маршрутами. Классические интерьеры отеля, впитавшего в себя завораживающую противоречивость города на Неве, виртуозно вписаны в современное здание, выполненное в стилистике позднего рационального модерна.



Адрес: 6-я Советская ул., 12

