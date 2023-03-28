CDEK.Shopping сообщил о возможности заказать более тысячи моделей кроссовок из лимитированных коллекций Nike, New Balance, Adidas и других культовых брендов. Доставка осуществляется из США. Кроссовки доступны к заказу для жителей Российской Федерации эксклюзивно на CDEK.Shopping и не представлены в российских интернет-магазинах или на маркетплейсах, сообщает компания.

Сейчас на платформе представлено более тысячи моделей с авторским дизайном от Nike, Adidas, Reebok, New Balance и Asics с доставкой из США. В коллекции присутствуют культовые кроссовки Nike Mag с автоматической шнуровкой, прототип которых впервые был представлен в фильме «Назад в будущее 2»; а также модели, созданные в коллаборации с голландским художником Питом Парра, американским рэпером Трэвисом Скоттом, фондом актёра Майкла Джей Фокса, тренером женской баскетбольной команды Сандрой Кей Йоу, брендом уличной одежды из Лос-Анджелеса CPFM и другими.

Ассортимент представлен преимущественно мужскими моделями с американской линейкой размеров (US), но на сайте присутствует таблица соответствия с российскими размерами или длиной стопы для удобства. В цену уже включены доставка, таможенные пошлины и агентское вознаграждение компании. Оплатить заказ можно российскими банковскими картами, в том числе платёжной системы «Мир».

«Спрос в категории «обувь» среди наших клиентов растёт, и особенно заметен в преддверии весенне-летнего сезона в сегменте кроссовок. В марте количество заказов увеличилось на 68% по сравнению с аналогичным периодом в феврале. Мы рады открыть доступ фанатам спортивной обуви класса люкс к заказу лимитированных коллекций, над каждой партией которых усердно трудились лучшие дизайнеры и в которых используются высококачественные материалы и уникальные принты», – комментирует Дмитрий Пивоваров, генеральный директор CDEK.Shopping.