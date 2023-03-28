Новый фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» откроет 45-й Московский международный кинофестиваль – премьера состоится 20 апреля.

История экипажа рыболовного судна «Снегирь», которое попадает в шторм, выйдет в российский прокат 8 июня.

В главных ролях Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников и другие. В центре сюжета команда корабля «Снегирь». Рыболовное судно — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее — желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Сценарий - Наталия Мещанинова и Борис Хлебников по мотивам романа Георгия Владимова «Три минуты молчания».

Сергей СЕЛЬЯНОВ, продюсер картины: «С одной стороны – это абсолютно кино Бориса Хлебникова, которого мы любим, знаем и который один из самых сильных и ярких режиссеров нашего времени, с другой стороны - это совершенно другой Хлебников. Это большое кино. Не только по масштабу съемок, в смысле внутренней силы – оно большое».