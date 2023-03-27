В марте на Lamoda появилась коллаборация с российским брендом одежды Baon. Главным вдохновителем совместного творчества стала природа, а точнее неоднородные и мятые фактуры, натуральные цвета и материалы, спокойные и легкие силуэты.

Основные цвета коллекции – это микс белого, бежевого и черного. В капсуле присутствуют женские и мужские модели, выполненные из льна, хлопока с эластаном, вискозы.

При создании фотографий для данной капсулы были также задействованы новые технологии. Команды создали органический digital art – камни, как дополнительные визуальные элементы были разработаны при помощи искусственного интеллекта, чтобы подчеркнуть натуральность тканей.

Помимо этого команды придумали некий манифест-метафору, выраженный в виде принта с глазом, как посыл человеку заглянуть внутрь себя, своей природы и найти личную идентичность.

Коллаборация Lamoda и Baon уже доступна на официальном сайте интернет-магазины.