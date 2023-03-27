7 марта в Музее Москвы открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов». Проект посвящен столетию первого теоретического и одновременно художественного центра моделирования одежды — Ателье мод, прообраза будущего Общесоюзного дома моделей одежды, главной витрины советской моды.

С 28 марта в фойе первого корпуса появится почтовый ящик. Любой посетитель экспозиции сможет получить тематическую открытку, специально выпущенную к выставке, и сразу отправить ее своим друзьям и близким. Все, что нужно, — указать корректный индекс и адрес получателя.

Почта России доставит послания адресатам бесплатно. Взять открытку можно у администраторов, показав билет на выставку, со вторника по пятницу с 11:00 до 20:00. Количество открыток ограничено.

Экспозиция рассказывает, как в прошлом веке развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства. В фокусе внимания — три ключевых для Москвы и всей страны «института одежды»: «Ателье мод» (1923–1925), Дом моделей на Сретенке (1934–1941) и Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком мосту (1944–2002).