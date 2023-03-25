Российский премиальный бренд одежды Charuel представил новую весеннюю коллекцию. Стилистически капсула опирается на три основных понятия: экологичность, утилитарность и дофамин. Для создания вещей были использованы натуральные по составу ткани: шерсть, шелк, хлопок, лен, рами (крапива).

В палитре коллекции цвета кофе, свеклы, корицы, шафрана, горчицы, неокрашенного льна. Утилитарность линии отражается в эстетике верхней одежды: парки-трансформеры, технологичные ткани, износостойкость и гигроскопичность.

«Дофаминовый гардероб — отголосок постпандемии. Людям нужна одежда, поднимающая настроение. Яркие, порой неестественные цвета и фактуры, заимствованные из нарядного гардероба, присутствуют в повседневных образах. Брючные костюмы разбавляет токсичный, неоновый цвет», — рассказали представители бренда Charuel.