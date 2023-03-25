В Москве стартует новая программа обучения работников легкой промышленности. В рамках пилотного проекта подготовку с последующим трудоустройством пройдут 80 специалистов — швей, закройщиков, конструкторов и технологов.

Агентство креативных индустрий (АКИ) и медиахолдинг PROfashion запускают в Москве первую совместную программу обучения в сфере легкой промышленности.

Благодаря проекту «Фабрика легпрома» жители Москвы смогут бесплатно повысить профессиональные навыки и знания, а производители закроют кадровые потребности и трудоустроят обученных специалистов. В рамках пилотного образовательного курса профессиональную подготовку по специальностям швея, закройщик, конструктор и технолог пройдут 80 человек.

«В январе мы провели опрос 20 столичных швейных фабрик, который выявил острую нехватку кадров на производствах, — комментирует руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. — Программа «Фабрика легпрома» позволит частично решить эту проблему: обеспечить специалистам прикладных профессий достойное образование, а также повысить рентабельность столичных брендов и уровень доверия к ним за счет повышения качества продукции и производства. В программе могут принять участие выпускники профильных вузов по направлению дизайна или конструирования одежды, а также те, кто имеет профильное среднее специальное образование; начинающие и уже опытные специалисты».

К участию в проекте приглашаются выпускники профильных вузов или училищ по направлениям дизайн и конструирование одежды со стажем работы по специальности от 6 месяцев / 1 года; работники сферы моды или дизайна одежды, желающие повысить квалификацию; начинающие специалисты, которым необходимы практика, повышение квалификации и гарантированное место работы; специалисты, которые остались без работы.

Теоретические и практические занятия будут проходить в формате офлайн на базе лучших образовательных и производственных площадок — Технопарка «Кунцево» и РГУ им. А. Н. Косыгина.

В конце обучения предусмотрена производственная практика на фабриках Москвы с возможностью дальнейшего трудоустройства. Программа обучения разработана лучшими экспертами, имеющими большой опыт практической работы. Куратором теоретических сессий выступила Оксана Озерова — основатель ТМ Adji, учредитель компании «Наперсток», владелица швейного производства, спикер крупнейших fashion-площадок и школ. Вести занятия будут Александра Семина, практикующий технолог Adji, консультант по организации швейных производств «Наперсток», и Светлана Фомина, преподаватель ГТУ (г. Орел) по специальности технология швейных изделий, управляющая производством Adji. Отбор претендентов на бесплатное обучение проводится экспертным советом по ряду критериев. Возглавляет совет президент ассоциации РАФИ Татьяна Белькевич. Также в него вошли Наталья Бертман, кандидат технических наук, преподаватель РГУ им. А. Н. Косыгина, преподаватель по специальности модельер-конструктор образовательной программы «Фабрика легпрома»; Елена Родичкина, ассистент кафедры Художественного моделирования конструирования и технологии швейных изделий, преподаватель РГУ им. А. Н. Косыгина, преподаватель по специальности модельер-закройщик образовательной программы «Фабрика легпрома»; Антон Иванов, основатель ООО «Ветер Спорт»; Марина Соломкина, руководитель производственного цеха бренда Medical Service; Наталья Смирнова, руководитель подразделения обучения и развития персонала, директор корпоративного университета компании M.Reason; Ирина Ересько, руководитель отдела разработки, главный технолог M.Reason.

Ознакомиться с критериями и подать заявку на обучение можно на сайте фабрикалегпром.рф.

Заявки принимаются до 7 апреля 2023 года.