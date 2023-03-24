Российский бренд одежды Sela moms & monsters запускает серию коллекций #artmoms, созданных в коллаборации с пятью творческими женщинами. 23 марта выходят первые две капсулы: совместно с абстрактной художницей Машей Сомик и с поэтом Ритой-Риторикой.

Слоган коллаборации #artmoms - “Ты создаешь!”.

Лимитированная коллекция Sela x Маша Сомик состоит из женской и детской линейки. Нежные, трогательные и наивные рисунки украсили оверсайз футболки, джинсовый костюм в молочном оттенке, платья с рукавами-буфами, бейсболки, носки и даже стали переводными татуировками. Особое очарование коллекции добавляют надписи авторства Маши Сомик: «Я очень нежный цветочек», «Сегодня самый лучший день», «Ты — чудо».

Рита-Риторика — поэт, писательница, человек мира и любви. Ее ритрограммы — так она называет свои произведения — написаны простым языком, но всегда попадают прямо в душу. Это стихи и фразы про любовь к людям, про поддержку в трудную минуту, про семью и материнство. Капсула Sela x Рита-Риторика представлена женскими футерными костюмами. Каждая вещь украшена патчем со стихами Риты-Риторики. Также в коллекции есть хлопковый шоппер с жизнеутверждающей цитатой от поэтессы.

Коллаборация #artmoms продолжает творческую линейку бренда Sela — #wearart. Ранее бренд выпустил коллекцию с Третьяковской галереей и капсулу с театральным фотографом. Тема творчества стала лейтмотивом и всего сезона SS’23. В апреле выйдет продолжение коллекций #artmoms — капсула с художником-иллюстратором Nina Pu, а в мае — со скульптором Юлией Menadel и текстильной художницей Лизой Смирновой.