15–16 октября состоится модное событие Санкт-Петербурга – Fashion market Модная Волна!

Место проведения: Санкт-Петербург, Центр Код, ул.Комсомола, 2

Вход для посетителей бесплатный.

Главная цель проекта «Модная Волна» – объединение творческих талантов:

- Дизайнеры, которые смогут проявить себя и представить свои коллекции, демонстрируя своё видение и ощущения;

- Ценители моды, которым удастся в одном месте познакомиться с миром дизайна и красоты.

В программе Fashion маркета Вас ждут:

▪ Выставка, где дизайнеры будут представлять и продавать свои изделия

▪ Fashion show. Показы мод, в которых дизайнеры примут участие

▪ Образовательные лекции с приглашёнными спикерами. Вы сможете получить все необходимые знания в области моды и стиля

▪ Музыкальные выступления

▪ Новые интересные знакомства

Будут приглашены СМИ, фотографы и видеографы. Если Вы тоже хотите принять участие в Модной Волне в качестве дизайнера или хотите посетить мероприятие, вступайте в группу и подавайте заявки в группе «Fashion маркет МОДНАЯ ВОЛНА» в ВК или на сайте проекта.