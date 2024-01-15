Street Fashion Show 2024 - модный показ российских дизайнеров - пройдет 3 февраля 2024 года в арт-пространстве Открытой киностудии "Лендок", сообщили организаторы.

Организаторами фестиваля выступают информационный портал Myselff.ru, Открытая киностудия "Лендок" и AGM Event . В мероприятии примут участие модельеры со всей России, представившие актуальные направления уличной моды: стрит-кэжуал, дарк авангард, рок, глэм рок, гранж, панк, свэг, инди, пин-ап, стимпанк, лолиты и другие.

Посетители смогут увидеть неформальную одежду и аксессуары дизайнеров и магазинов из Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации, окунуться в атмосферу модных улиц мира, посетить выставки современных художников, принять участие в фотосессиях модных СМИ города и многое другое.

На открытии уличного модного показа выступят специальные гости: рок-группа «Камикадзе», музыкант Mikaru Mirusaki, который исполнит этно-каверы на гуслях, современные поэты Санкт-Петербурга, в том числе Иван Борецкий, Андрей Митрошин и другие. В рамках шоу пройдёт выступление танцевальных команд в стилях k-pop и hip-hop, а также перформанс от студии Hair Fcker. Эксперт по развитию и управлению креативностью Кристина Кисличенко выступит с авторской лекцией «Фешен-креативность».

На площадке будет работать маркет дизайнерской одежды и аксессуаров, вход свободный. Также будут работать креативные парикмахерские и тату-салоны.

В рамках фестиваля пройдет презентация работы творческого проекта Startup Creative и выставка картин художницы Дарьи Раскопиной. Посетители смогут найти новые идеи для вдохновения, открыть для себя новые талантливые имена дизайнеров и приобрести уникальную дизайнерскую одежду и аксессуары.

Фотографии предоставлены организаторами.