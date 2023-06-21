В универмаге «Стокманн» в июне проходит не только летняя распродажа, но и тематический фестиваль «Футболкафест». В ассортименте консервативные однотонные модели от Marco di Radi, Lerros, Colorplay, варианты для любителей ярких принтов от Desigual, Pepe Jeans, Marc O’Polo и лого от Versace JC и Karl Lagerfeld.

Помимо этого, в эти дни широкий и разнообразный ассортимент футболок будет расширен за счет лимитированных коллекций. Так, все желающие смогут приобрести не только футболки международных и российских брендов, но и модели, созданные в коллаборации с художником Валерием Чтаком (CHTAK), чьи произведения представлены в Московском музее современного искусства и Государственной Третьяковской галерее. На футболках изобаржены созданные им картины.

Другая коллаборация — с фотографом Алексом Мартыновым. Работы последнего можно увидеть в галерее современного искусства Omelchenko Gallery. В основе принтов — фотографии на стыке искусства и моды, которые отражают понимание женской природы.

«Одну из главных ролей в любом гардеробе играет футболка. Это именно та вещь, которую покупают из сезона в сезон и в большом количестве — она никогда не выйдет из моды и может сочетаться с любым даже сложносочиненным образом, — отметили представители универмага. — Основное правило при выборе такого базового предмета гардероба — качество, которое позволит носить выбранную вещь так часто, как хочется. В «Стокманн» огромный выбор футболок, так что каждый обязательно сможет найти свою».

В рамках фестиваля футболок в универмаге также стартовала продажа лимитированной коллекции, созданной совместно с сетью кофеен Cofix. Футболки с эксклюзивными принтами о вере в себя и любви к кофе продаются в белом, сером и черном цветах. Тем, кто приобретет хотя бы одну, Cofix подарит бесплатный кофе.

Кроме того, в период акции доступен подарок в виде патча на выбор. А в выходные с 24 по 25 июня возможна персональная кастомизация — на любую купленную в «Стокманн» вещь можно будет нанести как предложенные варианты принтов, так и индивидуальный дизайн.