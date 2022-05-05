В новом роскошном отеле Marriott Imperial Plaza мы провели праздник моды и красоты Back to Fashion. Мы - это проект, который носит одноимённое название Back to Fashion. И занимается популяризацией российской моды в красивых локация. Вот и в этот раз был выбран новый 5-ти звездочный отель Marriott Imperial Plaza, который хотя и находится на площади трёх вокзалов в Москве, расположен как бы в стороне от вокзальной суеты.

Искушенные гости и модные дизайнеры - участники фестиваля были восхищены элегантным и гармоничным интерьером отеля, выполненным в стиле ар-деко.

Marriott Imperial Plaza безупречен для приверженцев классики в ее современном прочтении. Величественная мраморная лестница, торжественные залы с роскошными хрустальными люстрами, витражи, зеркала создают уникальную атмосферу изысканного модного места.

Ведущая праздника – актриса театра и кино, певица Екатерина Директоренко – стала проводником в мир моды и последних достижений косметологии гостей, вдохновила гостей вечера на дружеские беседы и знакомства с коллекциями российских домов моды Naz Maer, Semiletova, Fursamazing, Josephine Cashpar, Alena Nega и Astromoda. Открыл вечер мастер-класс от броу-дизайнера Ильи Адамова ("Технологии красоты"), он рассказал о модных тенденциях в архитектуре бровей для мужчин. Дефиле брутальных мужчин-моделей вызвало восторг аудитории. Так же в программе вечера прошли дегустации парфюмерных ароматов, мастер-классы, были представлены различные аксессуары, косметические и парфюмерные бренды разнообразных сегментов. Все представленные марки можно было приобрести на стильном маркете, часть средств от которого, была передана в благотворительный фонд «Созвездие XXI».

Известный швейцарский бренд Zepter представил на суд взыскательной публики новую коллекцию изысканных ароматов Absolument Parfumeur и Luxury Overdose, разноплановых по классификации и неординарных по заявленным аккордам. Специальный гость Алина Филиппова поделилась историей аромата Absolument Absinthe. Большой интерес аудитории вызвала новая линейка очков Zepter Hyperlight Eyewear с инновационными фуллереновыми линзами. Также коллекцию очков Hyperlight гости могли наблюдать на моделях во время показа.

В шоу-руме гости вечера имели уникальную возможность ознакомиться с новинками различных косметических и модных брендов:

Авторские ароматы Vladislava Parfum отличает особая сложность композиции и гармоничный баланс верхних и нижних нот. А поскольку исходные составляющие самого высокого качества, то созданный на их основе аромат является устойчивым, многогранным и раскрывается постепенно.

Бренд декоративной косметики Kevin Aucoin создан влиятельным экспертом - известным американским визажистом и модным фотографом Кевином Аукойном.

Броши дизайнера Натальи Зайцевой неизменно привлекают внимание и вызывают восторг. Забавные лапки, гроздья винограда, груши из натурального меха, кокетливые куклы-француженки и сердечки из кожи станут ярким эффектным акцентом любого образа.

Белорусский бренд Lakbi завоевал популярность у модной аудитории. Стиль Lakbi – красота, гармония, совершенство. Элегантные, безупречно скроенные изделия бренда – лучший выбор для деловых женщин.

В модном марафоне гостям вечера были представлены новые коллекции известных российских дизайнеров:

Эффектную одежду для дома представил премиальный бренд Josephine Cashpar. Изделия бренда выполнены исключительно из натуральных тканей высокого качества, а изюминкой бренда является сочетание итальянского натурального шёлка и шелкового кружева.

Авторское ателье Fursamazing создает уникальные изделия из кожи и меха. Творческий почерк дизайнера Виктории Лоскутовой – изысканность, стиль, индивидуальность каждого изделия.

Бренд Semiletova пользуется заслуженным успехом у женщин, уверенных в себе, благополучных, активных, самодостаточных. Это бренд для тех, кто выбирает смелые вещи и яркие решения.

Каждое изделие бренда Naz Maer гармония, женственность, безупречный стиль! За 7 лет работы в команде великого кутюрье Жана-Поля Готье дизайнер приобрел бесценный опыт и уникальные знания, которые воплощены в ярких и эффектных авторских коллекциях молодого мастера высокой моды.

Дом моды Alena Nega представит новую коллекцию "Amethyst". Сиренево-фиолетовая гамма, очертания и геометрия аметиста - стали главной темой коллекции. Волнующие и вдохновляющие оттенки нежной лаванды, чувственной сирени, изысканные фактуры, струящиеся ткани призваны будоражить и восхищать!

Основной мотив весенне-летней коллекции 2022 бренда ASTROMODA – это яркая роспись. В показе участвовали те, для кого создаются эти жизнерадостные вещи. Ведь каждый плащ или платье наделен своим уникальным художественным кодом, в соответствии с научным подходом, который разработан дизайнером марки Еленой Махиня. Такая одежда становится артефактом и остается в гардеробе надолго, радует, вдохновляет и исполняет желания!

Роскошные образы моделей были созданы непревзойденными мастерами - виртуозными стилистами и визажистами сети британских салонов SACO.

Гостям вечера были представлены партнеры проекта:

Elian Russia – декоративная косметика с русской душой и мировым потенциалом. Узнаваемые традиционные мотивы и неповторимая русская красота воплощаются как в оформлении, так и палитре оттенков. Ягодные помады, морозные румяна и драматичная тушь – все для того, чтобы вы были прекрасны, оставаясь собой!

Компания Aravia — российский производитель профессиональной косметики для ухода за кожей лица и тела. Компания выпускает широкий ассортимент косметических продуктов по направлениям: спа-депиляция, профессиональный уход за лицом, программы коррекции фигуры, парафинотерапия и спа-уход за кожей рук и ног.

Hadat Cosmetics — израильский бренд, производящий уходовую косметику для волос премиум-класса. Технология Sea Oil Silk идеально подошла для всех типов волос и открыла совершенно новый способ восстановления поврежденных волос.

Косметика Mirra для ухода за лицом и телом хорошо известна и многие годы пользуется заслуженным успехом в России и за рубежом.

Спонсор праздничного настроения Back to Fashion – премиальная водка Finist. Безугольная обработка купажа по технологии SilverHorn делает вкус водки Finist мягким и гармоничным, придает ему шелковистую структуру и мягкое невесомое окончание «прозрачный выдох».

Нам очень помогли студенты творческих вузов в фото и видео съемках мероприятия, мы выражаем им искреннюю благодарность: Юдиной Анастасии, Алине Тарасиковой, Демиденко Алексею, Гудину Илье, Акрамовой Диане (Kosygin Media Group), Юлии Морозовой и Юлии Руновой (факультет журналистики МГУ