Хорошее настроение, яркие спикеры, любимые партнеры, интересные гости и вкусная еда – вот главные составляющие.
Гостей встречала главный редактор журнала – Мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова, а открывалось мероприятие презентацией новой коллекции бренда LerUshka. Концепт бренда - жакет как основа гардероба успешной Леди.
Мероприятие посетили звездные друзья журнала: Олеся Судзиловская , Согдиана, St и Ассоль , популярный блогер- Татарка FM и группа «Дорогой дневник» .
Ведущие мероприятия: Вячеслав Макаров и Эльмира Аббасова
Тема Public talk: “Трансформация бизнеса в современных реалиях”.
Спикеры Public talk:
- Марина Корпан - основатель дыхательных гимнастик для похудения в России и СНГ.
- Утушкина Валерия и Аржакова Евгения - создатели бренда LerUshka
- Инна Тлиашинова – психолог, автор уникальной методики «Мастер Разборов»
- Мозавлеская Наталья- Центр красоты и здоровья «Модильяни»
- Андрей Крицкий - Автор уникальной запотентованой безоперационной пластики лица SPORT LITING FACE massage
- Иван Сорокин - основатель крупнейшей сети детских садов Smile Fish, автор книги о реформе образования «Поколение»
- Алёна Чмелёва - владелица дизайн-студии AC Interiors
- Кияшко Светлана - Основатель и Руководитель мебельной компании «ВикторияАрт»
- Ольга Палеха - психолог, психотерапевт, автор курсов и пособий для развития и психологического роста .
- Юлия Погребинская - психолог, энергетик , автор книги “Цвета нашей жизни”
- Крюкова Юлия - основательница клуба женского развития ZA (Здоровая Атмосфера), аромапсихолог , игропрактик.
- Светлана Григорьева - основатель и идейный вдохновитель бренда Amica Lashes
- Валерий Золотухин -Основатель инвестиционной компании для предпринимателей Impact
- Ирина Калинина - основатель Международной юридической компании LEGAL WORLD LLC
- Алина Дэлис - певица, писательница, поэтесса, Заслуженный деятель искусств Республики Молдова
- Виктория Алексеева - основатель АПАРТ-ОТЕЛЯ , препадаватель MBA УрГУ
- Роман Орловский - предприниматель , АНТИ-КОУЧ , онователь школы “ПРОРЫВ” и “Blogger Pro” .
- Елена Дроздова - финансовый эксперт , инвестиционный советник в реестре Центробанка .
В рамках мероприятия была проведена лотерея с множеством подарков от партнеров: Студия профессиональной флористики FUTURUM, Zaffiro clinic- центр здоровья и красоты в центре Москвы, компания " Культура тела".
Партнер мероприятия:
– Компания «ВИВАТОН» - линия природной лечебной косметики без консервантов
- Данилушкина Дарья - основатель компании Danilushkina Wedding , декоратор с собственным производством широкого спектра, а так же сооснователь бренда Onlytrees - компании производителя ботанических копий деревьев по собственной уникальной запатентованной технологии.
- Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере.