Хорошее настроение, яркие спикеры, любимые партнеры, интересные гости и вкусная еда – вот главные составляющие.

Гостей встречала главный редактор журнала – Мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова, а открывалось мероприятие презентацией новой коллекции бренда LerUshka. Концепт бренда - жакет как основа гардероба успешной Леди.

Мероприятие посетили звездные друзья журнала: Олеся Судзиловская , Согдиана, St и Ассоль , популярный блогер- Татарка FM и группа «Дорогой дневник» .

Ведущие мероприятия: Вячеслав Макаров и Эльмира Аббасова

Тема Public talk: “Трансформация бизнеса в современных реалиях”.

Спикеры Public talk:

- Марина Корпан - основатель дыхательных гимнастик для похудения в России и СНГ.

- Утушкина Валерия и Аржакова Евгения - создатели бренда LerUshka

- Инна Тлиашинова – психолог, автор уникальной методики «Мастер Разборов»

- Мозавлеская Наталья- Центр красоты и здоровья «Модильяни»

- Андрей Крицкий - Автор уникальной запотентованой безоперационной пластики лица SPORT LITING FACE massage

- Иван Сорокин - основатель крупнейшей сети детских садов Smile Fish, автор книги о реформе образования «Поколение»

- Алёна Чмелёва - владелица дизайн-студии AC Interiors

- Кияшко Светлана - Основатель и Руководитель мебельной компании «ВикторияАрт»

- Ольга Палеха - психолог, психотерапевт, автор курсов и пособий для развития и психологического роста .

- Юлия Погребинская - психолог, энергетик , автор книги “Цвета нашей жизни”

- Крюкова Юлия - основательница клуба женского развития ZA (Здоровая Атмосфера), аромапсихолог , игропрактик.

- Светлана Григорьева - основатель и идейный вдохновитель бренда Amica Lashes

- Валерий Золотухин -Основатель инвестиционной компании для предпринимателей Impact

- Ирина Калинина - основатель Международной юридической компании LEGAL WORLD LLC

- Алина Дэлис - певица, писательница, поэтесса, Заслуженный деятель искусств Республики Молдова

- Виктория Алексеева - основатель АПАРТ-ОТЕЛЯ , препадаватель MBA УрГУ

- Роман Орловский - предприниматель , АНТИ-КОУЧ , онователь школы “ПРОРЫВ” и “Blogger Pro” .

- Елена Дроздова - финансовый эксперт , инвестиционный советник в реестре Центробанка .

В рамках мероприятия была проведена лотерея с множеством подарков от партнеров: Студия профессиональной флористики FUTURUM, Zaffiro clinic- центр здоровья и красоты в центре Москвы, компания " Культура тела".

Партнер мероприятия:

– Компания «ВИВАТОН» - линия природной лечебной косметики без консервантов

- Данилушкина Дарья - основатель компании Danilushkina Wedding , декоратор с собственным производством широкого спектра, а так же сооснователь бренда Onlytrees - компании производителя ботанических копий деревьев по собственной уникальной запатентованной технологии.

- Академия «Мастер разборов», обучаясь в которой более 40 тысяч студентов по всему миру достигают колоссальных успехов в профессиональной сфере.