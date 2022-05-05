Участвуйте в конкурсе лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий!

Заявки принимаются по трем основным номинациям:

Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.;

Creative startup — бизнес проекты, в том числе цифровые проекты в культуре;

Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).

Прием заявок осуществляется по 18 мая 2022 года на сайте АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/88620

Организатор: Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Оператором конкурса выступает Роскультцентр. Партнеры проекта — АНО «Креативная экономика» и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).