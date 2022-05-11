Французский модный дом Jean Paul Gaultier пригласил к сотрудничеству стилиста и дизайнера Лотту Волкову. Вместе они разработали капсульную коллекцию, в которой были переосмыслены наиболее самые яркие и характерные образы из архивов бренда.

Ка отмечает Собака.ру, в коллабюорации Jean Paul Gaultier x Лотта Волкова можно найти платья с принтами, имитирующими обнаженное женское тело, знаковые для Жан-Поля Готье конусообразные чашечки бра, легинсы, костюмы с откровенными вырезами, сексуальные мини-платья, укороченная дубленка с рукавами-фонариками.

Ярким акцентом стали туфли на огромных шипах, которые были созданы совместно с Maison Massaro. Таким образом Лотта Волкова решила процитировать архивную модель обуви Jean Paul Gaultier 1993 года.

«Знакомство с Jean Paul Gaultier и Антуаном-Де Коном, когда они представляли свое шоу Eurotrash, – одно из моих первых воспоминаний о встрече с миром моды, – приводит BurdaStyle слова Лотты Волковой. – Меня поразила невероятная эксцентричность, бескомпромиссный взгляд, одухотворенность и бесконечное буйное празднество моды, культуры, музыки и андеграундных культур, которые формировали мир Жан-Поля Готье. Для меня огромная честь иметь возможность заново открыть его архивы».