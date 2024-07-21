Модный дом Victoria Andreyanova работает с Сананом Гасановым, бывшим креативным содиректором Ushatava, над новой коллекцией для сезона осень-зима 2024/25, сообщает new-retail.ru.

С конца прошлого года дизайнер и стилист Санан Гасанов сотрудничает с модным домом в качестве креативного консультанта. Ожидается, что сотрудничество продлится несколько сезонов.

В рамках сотрудничества был обновлен сайт бренда, и теперь вещи можно приобрести в капсульном формате. Кроме того, будет изменена стратегия социальных сетей. Также будет пересмотрена бизнес-модель, и бренд перейдет от оптовой торговли к розничной. Например, салон-ателье Виктории Андреяновой в отеле Sheraton уже превратился в бутик, а исторический бутик на Петровке, 19, будет возвращен.

Источник фото: Victoria Andreyanova