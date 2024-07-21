Эксперты ритейлера моды, красоты и стиля жизни Lamoda и Аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov изучили, сколько стоит платье для выпускного вечера в 2024 году, сообщает компания.

Согласно анализу Lamoda, в преддверии выпускного вечера девушки активно покупали классические костюмы (рост на 207%), туфли (рост на 45%) и юбки (рост на 28%). Наибольшим спросом среди ассортимента местных брендов в разделе «шоу-рум» пользуются рубашки (+122%), юбки (+41%) и платья (+19%). Среди мужчин наибольшей популярностью пользовались классические костюмы (+36%), а среди аксессуаров - бабочки (+123%) и запонки (+83%).

Средняя стоимость выпускного образа девушки составила 16 100 рублей (вечернее платье, туфли и клатч). Юноши потратили 15 000 рублей (рубашка, галстук, брюки и туфли). Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, девушки активно покупают ювелирные украшения. Средняя сумма, полученная за комплект выпускных украшений, включающий колье, кольца и серьги, составила 42 418 рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самый высокий средний чек был получен в Москве - 43 524 рубля (+30%), на втором месте - Санкт-Петербург со средним чеком 38 445 рублей (+32%), на третьем - Казань с 25 972 рублями (+74%).

По данным аналитического центра Sokolov, в 2024 году среди прочих украшений новоиспеченные выпускницы чаще всего будут выбирать колье. На втором месте - кольца, на третьем - серьги. Самым популярным выбором среди выпускниц по-прежнему остается фианит, а лучшим металлом - серебро.

Источник фото: Магазин RAI