Viva La Vika представила новую линейку украшений, созданных на собственном производстве. В коллекцию вошли объемное кольцо и серьги в форме яйца, а также авторские украшения с сердечками. Капсула стала важной вехой для команды бренда.

Кольца из коллекции были созданы так, чтобы выглядеть как парящие в воздухе сердца. Этот эффект был достигнут благодаря особой конструкции, сочетающей детали. Благодаря высокой посадке кольца можно носить вместе на одном пальце.

«В качестве отправной точки я выбрала форму сердца: с одной стороны, она узнаваема и символична, а с другой — дает простор для авторских интерпретаций. Так получилась капсула, где, несмотря на небольшие отличия в габаритах и формах, каждое сердце дополняет друг друга. Украшения выполнены из серебра 925-й пробы, и первые образцы мы делали сами, в нашей мастерской. Это большая работа всей нашей команды и правильный шаг в долгожданном для нас направлении», — рассказала дизайнер Viva La Vika Анна Лукьянова.

Одно из самых интересных изделий коллекции - кольцо и серьги с эффектом яичницы: украшения Coddled Egg характеризуются объемными элементами и разнообразной пластикой струящейся "белой" поверхности. Сусальное золото и классическое серебро гармонично сочетаются со свежим и необычным паве из фианитов.

Фото предоставлены компанией.