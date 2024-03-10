Мода и кино неразрывно связаны. Дизайнеры вдохновляются яркими кинообразами, а режиссеры ищут авторов, которые способны раскрыть характеры героев с помощью одежды. В результате таких творческих союзов на экранах появились формирующие изысканный вкус, запоминающиеся костюмы, многие из которых оказали большое влияние на мировую моду и сам кинематограф – от маленького черного платья Givenchy для Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» до ставшего трендом мужского стиля Ralph Lauren для Дайан Китон в ленте «Энни Холл».

25 марта 2024 года в самом центре Москвы, в Театре современной Пьесы, при поддержке Союза Дизайнеров Москвы пройдет ежегодный шоу-показ от Академии стиля Diamond kids и журнала Babyer Magazine. Мы продемонстрируем искусство дефиле в театрализованном шоу «Мода в кино».

Вас ждет чудесная программа, в которой примут участие:

– участники Главной премии России Wedding Awards Russia, участники фестиваля «Спасская Башня», лауреаты всероссийских и международных конкурсов, саксофонисты Виктор Макаренков и Алексей Осичев,

– певица Марго и её замечательный коллектив,

– полуфиналисты шоу «Голос» дуэт «ЭЛиПС»,

– обладатели Гран-При грузинских танцев хореографический ансамбль «Асса».

– творческий шоу-коллектив по фигурному катанию на роликовых коньках Roller Dream под руководством Сергея Томилина.

– воспитанники Академии стиля Diamond kids,

– юные танцовщицы балетной школы «Армида» – лидера в области обучения классическому танцу,

– артисты Большого Театра,

– звезды российской эстрады,

– участники проекта Diamond Voice.

В роли ведущего выступит Владимир Брилёв – российский певец, композитор, актер, продюсер и общественный деятель.

Организаторы шоу-показа – дважды обладатель Grand Prix детского творчества Star Generation Академия стиля Diamond kids под руководством Елены Эпельбаум и владелица светского глянца Babyer Magazine и продюсерского центра Vlas Production Group Ольга Власенко. На welcome зоне вас будут встречать представители глянца и телевидения. Всех ждут подарки от партнеров и, конечно же, хорошее настроение.