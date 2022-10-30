В 2022 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проведет Всероссийский отраслевой форум «Мануфактура 4.0» сразу в двух городах:

– 11 ноября г. Иваново, образовательный центр «Солярис». Тема «Производственный кластер Иваново — фундамент развития российского легпрома».

– 17–18 ноября г. Москва, конгресс-центр Grand balroom. Тема «Закон рынка – желание потребителя».

В программе мероприятия в городе Иваново 11 ноября пройдут три обширные деловые сессии:

1. Пленарная сессия «Инвестиции в производства и бренды – залог устойчивого развития легпрома»;

2. «Сырьевая база легпрома – ключ к развитию отрасли»;

3. «Кузница компетенций для легкой промышленности: за кадрами – в Иваново».

В рамках проведения пленарной сессии спикеры обсудят реализацию проекта развития особой экономической зоны, важность инвестиций в производство и в создание сильных брендов. Во второй сессии будут затронуты вопросы по обеспечению предприятий легпрома российским сырьём, производству материалов безопасных для человека и природы, применению экологичных технологий, новых материалов, вторичного и переработанного сырья. Основными темами третьей сессии станут: реформа среднего профессионального образования в России, образовательные стандарты, инструменты взаимодействия бизнеса и образовательных учреждений, ранняя профориентация, профильные классы, популяризация профессий легкой промышленности.

Среди спикеров на мероприятии в Иванове представлены: Олег Бочаров, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации; Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области; Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка; Андрей Разбродин, президент Союзлегпрома; Алексей Гребцов, Председатель правления «Российская аутдор группа»; Михаил Бочаров, Генеральный директор «БТК Холдинг»; Анна Богаделина, генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы», а также представители бизнеса из Республики Беларусь и Турции и другие ведущие эксперты отрасли.

Основными направлениями двухдневного форума в Москве 17-18 ноября станут дискуссии по развитию потребительского рынка и расширению присутствия российских брендов в ритейле. Эксперты обсудят вопросы коммерциализации брендов, помощи малым и средним предприятиям в сфере легпрома, динамики потребительского спроса, инвестиций, развития продаж и многие другие.

К участию в деловой программе приглашены представители ведущих предприятий и брендов отрасли лёгкой промышленности, федеральных и региональных органов власти, финансовых институтов и банковских структур, торговых сетей, аналитиков, экспертов российского и международного уровня. Главным мероприятием станет пленарная сессия, которая состоится 17 ноября с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. На площадке Форума спикерами также выступят генеральный директор Российского Союза Кожевников и Обувщиков Александра Андрунакиевич, коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян, руководитель направления Fashion в СберМегамаркет Артём Кузьмичев и многие другие.

Участие в Форуме бесплатное и возможно в обоих мероприятиях – в Иванове и Москве. Подробности, программа и регистрация доступна по ссылке – http://manufacturaforum.ru/.