«Коломенское» отмечает в этом году столетие. К юбилею музей-заповедник пригласил выпускников Британской высшей школы дизайна разработать авторские украшения. Всего было создано 15 коллекций, источником вдохновения для которых послужили природными, архитектурными и фондовыми объектами. Их релизы будут происходить поэтапно в течение года.

В проекте приняли участие Оксана Костальгина, Анна Лопаткина, Татьяна Панферова, Дарья Харина, Марина Харитонова, Екатерина Шестопалова и Анна Королева.

Первые работы уже появились на свет. Анна Королева разработала две серии украшений ручной работы, в дизайне которых нашли отражение знаменитые яблоневые сады и дубы заповедника. Вознесенский, Дьяковский и Казанский сад вдохновили дизайнера на создание брошей, серег и кольца из нейзильбера «Яблоневый цвет». Изящные металлические ветки и цветы запечатлели эфемерную и скоротечную красоту цветущих яблонь.

Вторая, «Дубовая роща», включает кулон и серьги, выполненные из античной латуни: металлические дубовые листья сделаны по слепкам с настоящих и дополнены желудями из муранского стекла. Дизайнер взяла за основу одни из старейших деревьев Москвы — дубы, растущие неподалеку от Государева двора, расположенного в центре музея-заповедника. Ученые оценивают возраст этих деревьев от 400 до 600 лет.

«Я вдохновлялась органикой и природными формами. Все элементы украшений — точные копии настоящих листочков, цветочков и веточек. В ДНК Коломенского тесно переплетены история и природа. Поэтому было вдвойне интересно попробовать переосмыслить символы уникальных яблоневых садов и дубовой рощи, которая помнит Петра I», — рассказала дизайнер Анна Королева.

Украшения можно приобрести в сувенирных магазинах, расположенных на территории музея-заповедника «Коломенское».