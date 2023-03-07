Zarina представила коллаборацию с Botrois — российским брендом женской одежды ready-to-wear. Коллекция вдохновлена богемно-расслабленной жизнью и атмосферой наслаждения, праздника и счастья. Съемки проходили в Париже, локации которого передают настроение капсулы.

Вещи из коллаборации созданы по оригинальным лекалам Botrois с учетом философии ZARINA, что позволило запустить новую стильную историю и сделать французский шик доступным.

В коллаборацию вошли твидовый костюм с мини-юбкой и бомбером, джинсы с узором в виде гипсофилов, молочный жакет из твида с контрастной отделкой в стиле «ручной шов», платье миди в горошек с белым воротником и мини-платье с пышной юбкой и цветочным принтом.

Цветовая гамма призвана отразить стиль парижанок — классические оттенки молочного, глубокого синего и черный.