Продюсерский центр медиасервисов «Яндекса» – «Плюс Студия» – выпустил тематическую линию продуктов, которая приурочена к выходу со 2 марта 2023 года нового сериала «Король и Шут» и открытию выставки «Панк-культура. Король и Шут».

В основную часть одноименной коллекции вошли дождевик, футболки, худи, свитшоты, кепки. Среди аксессуаров представлены сумки, медиаторы и носки. За дизайн серии, отражающей через принты символику субкультуры, отвечали креативная группа «Плюс Студии» и бюро Planet9.

Идейно капсула, как и выставка «Панк-культура. Король и Шут», поделена на две части. Так, несколько изображений, использованных для оформления предметов одежды, были вдохновлены иконами панк-стиля музыкантом Сидом Вишесом и модельером Вивьен Вествуд. В основе этих принтов — ключевые визуальные элементы субкультуры: клетка, булавки, а также различные надписи. Другие принты отсылают непосредственно к группе «Король и Шут» и снятому о ней сериалу. Вдохновением для этой части коллекции послужили песни коллектива и образы артистов.

Помимо одежды, были также специально разработаны товары, посвященные мировому панк-движению и его философии, подразумевающей активное личное участие в создании внешней атрибутики и образов. В частности, все, кто интересуется этим направлением, могут проявить свои творческие наклонности с помощью ручек, скетчбука для рисования, тематических нашивок, значков, плакатов и стикерпаков.

Дополняют коллекцию оригинальные сладкие сувениры — леденцы в виде ирокеза, вручную изготовленные конфеты в виде шутовского колпака и «монПАНКсье» под названием «Punks not dead».

Приобрести продукцию можно купить в магазине при выставке «Панк-культура. Король и Шут», а также эксклюзивно онлайн на «Яндекс Маркете» или на странице сериала на площадке «Кинопоиск». Ассортимент магазина будет пополняться изделиями с новыми дизайнами до окончания работы экспозиции 31 мая. Выставка проходит в Центре современного искусства «Винзавод» и охватывает период от зарождения стиля панк в Англии и Америке до его трансформации во времена СССР, постсоветской России и в наши дни.