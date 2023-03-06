18 марта 2023 года в мультиформатном пространстве «Яровит Холл Якиманка» стартует новый сезон международной недели моды Volga Fashion Week, сообщают организаторы.

Volga Fashion Week – проект в сфере моды и креативных индустрий Поволжья, который уже семь лет помогает молодым местным дизайнерам создавать и презентовать свои коллекции. В этом году список участников расширился, в дефиле примут участие дизайнеры из Москвы, Казани, Краснодара, Сургута, Владивостока, Чувашии, Приднестровья и других регионов. В связи с расширением географии проекта принято решение провести дефиле в столице.

«Для нас это знаковое событие, – рассказывает генеральный продюсер Volga Fashion Week Юлиана Благовская. – В 2016 году, когда мы начинали, нам хотелось объединить моду Поволжья в городах с уже сложившейся инфраструктурой fashion-индустрии – с вузами, выпускающими дизайнеров одежды, и производственными площадками. Мы стремились создать местную профильную экосистему и сейчас видим реальную возможность для отечественной модной индустрии. Согласно опросам и продажам на тех же маркетплейсах, мы наблюдаем спрос и готовность потребителей носить отечественную одежду. В коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к истории, природе, силе могучей реки, истокам своей культуры. Все эти идеи прорабатываются и обретают форму в уже готовых коллекциях, например, на этот раз речь идёт о коллекциях «Дыхание весны», «Прекрасное далеко», «Летний вечер». Из заявленных коллекций часть будет выполнена в стиле апсайклинг».

18 марта в мультиформатном пространстве «Яровит Холл Якиманка» нон-стоп пройдут показы более тридцати дизайнеров. По жанру это симбиоз из шоу, 3D-дизайна, классического дефиле и перформансов. Участники представят коллекции сезона весна-лето 2023.

19 марта на площадке «Хлебозавода» в рамках деловой программы Volga Fashion Week состоятся мастер-классы, воркшопы, паблик-токи и перформансы. В числе приглашённых спикеров:

Андрей Сафинин директор Института дизайна и рекламы Международной академии бизнеса;

Елена Залесская, директор HR-fashion агентства Modnoe buro;

Татьяна Белькевич, президент РАФИ;

Анна Киви, сооснователь агентства по запуску брендов Love Fashion Agency;

Настасья Некрасова, 3D-дизайнер.

В этом году темой деловой программы Volga Fashion Week стали новейшие технологии – «Искусственный интеллект, NFT на службе у брендов, 3D-дизайн. Проходящий тренд или реальное будущее». Кстати, в качестве эксперимента сценарий шоу и все московские афиши Volga Fashion Week разработаны искусственным интеллектом.

Официальный сайт: https://www.volga-fashion.ru/.

Место и время проведения: 18 марта – «Яровит Холл Якиманка» (ул. Большая Якиманка, д. 26), 19 марта – «Хлебозавод», гостиная № 9 (ул. Новодмитровская, д. 1, строение 1).