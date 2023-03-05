Новая коллекция Алёны Ахмадуллиной вдохновлена русской сказкой о чудесной рубашке, дарящей обладателю силу и защиту. Мотив одежды-оберега раскрывается в силуэтах, декоре и фирменных авторских принтах бренда, сообщает компания.

В коллекцию вошли летящие шёлковые платья со сложными графичными принтами, костюмы в пижамном стиле с растительными и геометрическими мотивами, комфортный трикотаж с ажурной вышивкой в форме птиц, вдохновлённой сложной техникой коклюшечного кружева. В костюмной группе представлены жакеты оверсайз со знаковой для бренда вышивкой крестиком и женственные модели с поясом, брюки прямого кроя со стрелкой, а также лёгкие комплекты с жакетом-рубашкой свободного силуэта с жемчужным бисером на рукавах. Аксессуары: шёлковые платки, яркие кепки с вышитым кокошником, объёмные вязаные сумки с фирменной буквой А.

В основе коллекции – натуральные материалы: ткань из шёлка и льна с добавлением шерсти, шёлк с шерстью, немнущийся шёлк и экологичная ткань из конопляного волокна. Для более поздних поставок выбран шёлк разных видов – крэш, шифон, плотный костюмный. Цветовая палитра коллекции: кобальт, представленный в различных вариациях, молочный, дымчатый, холодный синий, коралловый, лаймовый.

Бренд Alena Akhmadullina основан в 2001 году в Санкт-Петербурге дизайнером Алёной Ахмадуллиной. Создавая коллекции на основе сюжетов русских и зарубежных сказок, Алёна даёт возможность современным девушкам почувствовать сказку в настоящей жизни. Фирменные принты и уникальные силуэты одежды Alena Akhmadullina приобрели широкую известность как в России, так и далеко за её пределами. Akhmadullina Dreams – вторая линия дизайнера, запущенная летом 2017 года.