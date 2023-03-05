Уникальная старинная технология плетения домашних ковриков внесена в современный федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России, сообщает Иркутский областной дом народного творчества.

Технология выявлена и описана ведущим специалистом по фольклору Иркутского областного Дома народного творчества Лидией Мельниковой. Впервые чичковский коврик обнаружен этнографом в 2006 году. В 2023-м он признан объектом нематериального культурного наследия федерального значения.

Чичко́вское плетение – ремесленная технология русских старожилов, которая бытовала только на территории Усть-Уди́нского района Иркутской области. Технология получила своё название благодаря местной деревне Чичко́во. Больше нигде в России такой способ не встречается. Об этом говорят исследования. При изготовлении коврика используется полотняное переплетение тряпичных дранок. В основе узора лежит вихревая розетта, из её центра расходятся односторонние вогнутые дуги. Существует и второй вариант узора – «уголочки». Чичковские коврики служат дольше, чем связанные крючком.

Лидия Мельникова провела несколько этнографических экспедиций по Иркутской области, чтобы изучить ремесленную традицию и составить её описание.

«Объект должен быть не только выявлен. Он должен быть сохранен, – говорит она, – Сохранение объекта нематериального культурного наследия (ремесленной технологии, рецепта, местного обычая или устного творчества) происходит в печатном виде, в форме видеофильма. О нём необходимо рассказывать. Важна не только фиксация и подробное научное описание объекта, экспедиционных этапов работы, сведений о информантах и т. д., важна форма подачи, доступная для современного человека. Чтобы потомки при желании могли воссоздать традицию. Мы приложили много усилий, чтобы объект из тлеющего огонёчка превратился в огромный красивый костёр».

В процессе изучения Лидия Мельникова сама освоила технологию плетения чичковских ковриков и подарила ей вторую жизнь, так как поколение старых мастеров уходит. Организовано множество передвижных выставок, мастер-классов, снят видеофильм. Сотрудники областного дома народного творчества подготовили и опубликовали сборник из серии «Этнография Иркутской области». Ремесло удалось сохранить от исчезновения, и сейчас оно буквально пошло в народ. Тысячи увлечённых мастериц объединяются в группы в социальных сетях, посвящённые чичковскому плетению. Мастера в разных уголках страны знакомят рукодельниц с этим видом декоративно-прикладного творчества, придумывают новые узоры. Традиция живёт и трансформируется.

Людмила Герда, директор Иркутского областного дома народного творчества: «Новый закон о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации, принятый в 2022 году, определяет порядок ведения федерального и регионального реестров ОНКН РФ. Все заявки проходят строгий экспертный отбор. Чтобы попасть в реестр, объект должен обладать особой культурной и исторической ценностью. Муниципалитеты тоже имеют право подключиться к этой работе. Ведь кому как не хранителям культуры на местах известны аутентичные традиции и формы их выражения. Описание уникальных в своём роде технологий из федерального перечня, подобных чичковскому плетению, смело можно брать за образец. На их примере теперь можно учить, как работать с информантами, как распознать объект, как делать его описание и далее развивать это ремесло или знакомить широкую аудиторию с обычаями. Вопрос изучения и сохранения наследия стоит на первом плане».

Сегодня в федеральном реестре ОНКН от Иркутской области числятся три объекта. Кроме технологии «Чичковское плетение» это технология изготовления традиционного охотничьего хлеба, описанная фольклористом Маргаритой Соловьёвой, и творческое наследие сказочницы Галины Шеметовой, которое хранится в фондах Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии.

Специалисты Иркутского областного дома народного творчества готовят к «модерации» на уровне РФ описание ещё одной сибирской технологии – вязания по-бурятски.