STUDIO 29 открыл новое пространство на Покровке. Это первый стрит магазин бренда, который расположился в самом центре Москвы по адресу: улица Покровка д. 7/9-11 К.1.

Как отмечается в сообщении бренда, пространство получилось просторным и светлым за счет высоких потолков, больших витринных окон и светлых оттенков. Главный цвет пространства – насыщенный синий. В интерьере дизайнеры сохранили изначальную фактуру стен и потолков, а отдельные элементы (вазы, пано и пуфы в примерочных) передают ироничное настроение бренда.

«Так исторически сложилось, что район Китай-города стал для нас родным – три наших первых шоурума были именно здесь. Когда мы искали помещение мы рассматривали несколько вариантов, эта локация подошла нам из-за своего расположения, витринных окон, площади и высоких потолков. В магазине большие примерочные и много света. Наш продукт в таком магазине смотрится еще круче, а клиентам еще комфортней соприкасаться с брендом и делать покупки», – рассказала основательница и арт-директор бренда STUDIO 29 Татьяна Фомичева.

В пространстве представлен самый полный ассортимент женской одежды. Уже доступен первый дроп весенней коллекции бренда – это классические брючные костюмы в двух новых оттенках, лонгсливы из хлопка, трикотаж актуальных силуэтов и кардиганы с завязкой размера one size, а также стеганые сумки.

На сегодняшний день Studio29 также имеет по одному розничному магазину в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иркутске и развивает онлайн-магазин.