«Outlet Village Белая Дача» проводит благотворительный проект в поддержку фонда помощи женщинам с онкологическими заболеваниями «Дальше». В марте посетителей торгового центра ждут подарочные сувениры.

Гости смогут получить ароматические свечи с эксклюзивным дизайном, в индивидуальной упаковке и пособие по профилактике рака молочной железы. Для этого необходимо сделать пожертвование. Все собранные средства будут переданы в фонд «Дальше» на программы поддержки женщин с диагнозом «рак молочной железы».

«В преддверии женского праздника 8 Марта важно акцентировать внимание не только на подарках и комплиментах, но и на самом ценном в текущих реалиях — здоровье. Женский организм наиболее восприимчив к стрессам и нуждается в особой заботе. Поэтому напоминание женской половине своевременно и регулярно проходить обследования и отслеживать свои состояния имеет большое значение», — считает президент фонда «Дальше» Оксана Молдованова.

Благотворительная организация «Дальше» была создана в 2011 году. Это ведущая в России некоммерческая организация, которая занимается системной помощью женщинам с диагнозом «рак молочной железы» и их близким, помогает внедрять программы ранней диагностики рака груди и управления заболеванием в соответствии с международными стандартами. На базе фонда действует центр поддержки по вопросам рака груди и цифровая платформа «Вместе».