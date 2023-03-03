Весна вступает в свои права, а это значит, самое время повеселиться от души!

7 марта в 22-00 в Rossis Club стартует Весенний карнавал в Северной Венеции SPRING GEO NIGHTS от легендарного портала GEOMETRIA.



Вас ждут невероятные перформансы, яркие и незабываемые представления артистов, буйство цветов и красок и сногсшибательные роскошные красотки за диджейским пультом!



Вы буквально перенесетесь в параллельную вселенную и пожелаете, чтобы ночь длилась бесконечно!

Программа SPRING GEO NIGHTS



22:00 – 00:00 Pre-Party

- OPEN DRINK

- Певец Nikolo Zemlianskii MUSIC

- Световое шоу ArtPlatinum Show

- Певица Таисия Павенская

- Cтудия фламенко LLAMADA

- Модный показ Алазара Маевского и Дарьи Норд

- Певица Юлия Покачалова

- Розыгрыш призов

- Обворожительные девочки GO-GO



00:00 – 01:30 Звездный DJ Elena-Filippa Braganza

01:30 - 03:00 DJ Tech Diva

03:00- 04:30 DJ Lil Baby Karl





Ведущий вечеринки:

Алексеева Вероника

Она же — VERON - LADY WITH MICROPHONE

( Ведущий / MC )

ВНИМАНИЕ! Обязательный атрибут Весеннего карнавала в Северной Венеции – карнавальные маски. Догадаться, кто есть кто, в этот вечер будет невозможно!

Фотосъемка от фотографов портала GEOMETRIA

Вручение призов за лучший образ!

Билеты по ссылке https://portal-geopro.timepad.ru/event/2316058/

Место проведения: ROSSI'S CLUB, ул. Зодчего Росси 1-3

Вы можете забронировать стол на SPRING GEO NIGHTS по т. +7 (921) 949-62-00