Весна вступает в свои права, а это значит, самое время повеселиться от души!
7 марта в 22-00 в Rossis Club стартует Весенний карнавал в Северной Венеции SPRING GEO NIGHTS от легендарного портала GEOMETRIA.
Вас ждут невероятные перформансы, яркие и незабываемые представления артистов, буйство цветов и красок и сногсшибательные роскошные красотки за диджейским пультом!
Вы буквально перенесетесь в параллельную вселенную и пожелаете, чтобы ночь длилась бесконечно!
Программа SPRING GEO NIGHTS
22:00 – 00:00 Pre-Party
- OPEN DRINK
- Певец Nikolo Zemlianskii MUSIC
- Световое шоу ArtPlatinum Show
- Певица Таисия Павенская
- Cтудия фламенко LLAMADA
- Модный показ Алазара Маевского и Дарьи Норд
- Певица Юлия Покачалова
- Розыгрыш призов
- Обворожительные девочки GO-GO
00:00 – 01:30 Звездный DJ Elena-Filippa Braganza
01:30 - 03:00 DJ Tech Diva
03:00- 04:30 DJ Lil Baby Karl
Ведущий вечеринки:
Алексеева Вероника
Она же — VERON - LADY WITH MICROPHONE
( Ведущий / MC )
ВНИМАНИЕ! Обязательный атрибут Весеннего карнавала в Северной Венеции – карнавальные маски. Догадаться, кто есть кто, в этот вечер будет невозможно!
Фотосъемка от фотографов портала GEOMETRIA
Вручение призов за лучший образ!
Билеты по ссылке https://portal-geopro.timepad.ru/event/2316058/
Место проведения: ROSSI'S CLUB, ул. Зодчего Росси 1-3
Вы можете забронировать стол на SPRING GEO NIGHTS по т. +7 (921) 949-62-00