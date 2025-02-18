Крупнейшая международная выставка индустрии моды в России и Центральной Азии CPM — Collection Première Moscow проводит свой 43-й сезон 18–21 февраля 2025 года в 3-м павильоне МВЦ “Крокус Экспо”. Вниманию посетителей – производителей и ритейлеров – представлено более 900 брендов одежды, нижнего белья и аксессуаров из 28 стран, а также широкий выбор услуг и готовой продукции для розничного бизнеса от ведущих компаний рынка.

Традиционно в преддверии нового сезона выставка собрала друзей и партнеров на бизнес-завтрак, который в этот раз прошел в новом ресторане “Поле” на Зубовской площади. Организаторы рассказали о новостях проекта, включая переезд на новую площадку, а также впервые вручили Премию CPM media awards: теперь она станет регулярной и два раза в год будет отмечать ключевые события и достижения в области медиа, работающих в периметре индустрии моды.

Премия была вручена в следующий номинациях:

“Арбитр индустрии” – РБК Стиль за проект РБК х VOYAH Fashion November, получили главный редактор РБК Стиль Евгений Тихонович и шеф-редактор печатных приложений РБК Стиль Екатерина Воробьева;

“Стартап года” – Fashion Buzz за запуск нового b2b медиа, получили создатели проекта Ольга Штейнберг и Станислава Нажмитдинова;

“Перфоманс года” – Lingerie Magazine за шоу “Остров мечты” к 20-летию издания, получили представители издания;

“Диалоги о моде” – Youtube-канал #безфильтров за интервью с героями российской моды, получила основательница проекта Анастасия Полетаева;

“Ребрендинг года” – PROfashion за обновление формата и логотипа издания, получили представители издания;

“Хроники индустрии” – Modanews.ru, отмечающий 25 лет со дня основания медиа-проекта, получил главный редактор Илья Тихонов.

Новые коллекции сезона осень-зима 2025/26 на площадке CPM будут представлены в рамках работы стендов и 2-дневного расписания подиумных показов, включая открывающее шоу Ianis Chamalidi, сборные и монобрендовые презентации, а также спецпроекты CPM designerpool и CPM menswear.

Наиболее масштабные экспозиции предложат бренды из России, Турции, Китая и Италии, традиционно на выставке можно будет найти производителей из стран ЕАЭС, в частности, Беларуси, а также Индии, Ирана и ряда европейских стран. В рамках сотрудничества CPM и Группы компаний РБК в новом сезоне примут участие призеры спецпроекта РБК х VOYAH Fashion Prize – молодые российские дизайнерские бренды ANNUKO, JENEK и RAZUMNO.

Значимой частью экспозиции станет выставочный проект dreams by CPM, представляющий более 76 коллекций нижнего белья, купальников и пляжной моды, одежды для фитнеса, дома и сна из 11 стран. Авторитетные эксперты выступят в рамках лектория RFRF dreams dialogue. Фокус насыщенного расписания бизнес встреч в новом сезоне будет направлен на рост бельевой индустрии, брендов и ритейла, а также на активный нетворкинг, в том числе посредством проведения нескольких бизнес-завтраков в партнерстве с Caterina Group, Lamoda и другими игроками рынка.

Раздел CPM shop & retail solutions продемонстрирует широкий спектр кроссиндустриальных участников, производящих торговое оборудование и товарную упаковку, техническое оснащение магазинов и предлагающих услуги от логистики и финансов до образования, дизайна и продвижения. Ключевым объектом экспозиции станет мужской концепт-стор, созданный VMC Retail специально для выставки – CPM Shop & Retail, в пространстве которого состоится более 30 экспресс-презентаций участников раздела, провайдеров сервисов для брендов и ритейлеров.

Бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum, собирающий более 1500 слушателей, предложит самое масштабное расписание за все годы работы выставки, включая встречи со 150 ведущими экспертами рынка в рамках 60 деловых сессий. Мероприятия пройдут в четырех потоках и затронут максимально широкий круг тем – от бизнес-стратегий, ассортиментной политики и маркетинга до мультидисциплинарных тренд-обзоров, логистики и инновационных сервисов для ритейла.