21 февраля. в 11.00 стартует новый сезон бизнес-завтраков при участии Fashion прокачки и Fashion Buzz.
Кроме вкусных сырников и круассанов, в программе запланированы:
Прямые контакты и диалог с представителями лучших турецких фабрик, обсуждение трендов в тканях.
Эксклюзивная лекция материаловеда Марии Волковой — инновации, текстиль будущего, экологичные технологии. Как правильно подобрать ткани для коллекции.
Аналитика: тренды в текстиле 2025, кастомизация тканей, сертификация и контроль качества, инновации в окрашивании.
Нетворкинг: живые знакомства с ключевыми игроками fashion-рынка.
Спикеры мероприятия:
Мария Волкова — материаловед, автор курса «Современное материалование».
Тамара Иорданова (OZEL Textile), Джелал Шентюрк (CEMSA Textile), Фатих Туграль (OZCIMEN Textile), Нуман Дюндар (SEFADOKUMA).
Модераторы: Ольга Штейнберг (Fashion прокачка), Станислава Нажмитдинова (ШТАБ).
Регистрация для участия здесь shtab.eu/event.
Новый сезон бизнес-завтраков ШТАБ
21 февраля. в 11.00 стартует новый сезон бизнес-завтраков при участии Fashion прокачки и Fashion Buzz.
Кроме вкусных сырников и круассанов, в программе запланированы:
Прямые контакты и диалог с представителями лучших турецких фабрик, обсуждение трендов в тканях.
Эксклюзивная лекция материаловеда Марии Волковой — инновации, текстиль будущего, экологичные технологии. Как правильно подобрать ткани для коллекции.
Аналитика: тренды в текстиле 2025, кастомизация тканей, сертификация и контроль качества, инновации в окрашивании.
Нетворкинг: живые знакомства с ключевыми игроками fashion-рынка.
Спикеры мероприятия:
Мария Волкова — материаловед, автор курса «Современное материалование».
Тамара Иорданова (OZEL Textile), Джелал Шентюрк (CEMSA Textile), Фатих Туграль (OZCIMEN Textile), Нуман Дюндар (SEFADOKUMA).
Модераторы: Ольга Штейнберг (Fashion прокачка), Станислава Нажмитдинова (ШТАБ).
Регистрация для участия здесь shtab.eu/event.