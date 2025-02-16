21 февраля. в 11.00 стартует новый сезон бизнес-завтраков при участии Fashion прокачки и Fashion Buzz.

Кроме вкусных сырников и круассанов, в программе запланированы:

Прямые контакты и диалог с представителями лучших турецких фабрик, обсуждение трендов в тканях.

Эксклюзивная лекция материаловеда Марии Волковой — инновации, текстиль будущего, экологичные технологии. Как правильно подобрать ткани для коллекции.

Аналитика: тренды в текстиле 2025, кастомизация тканей, сертификация и контроль качества, инновации в окрашивании.

Нетворкинг: живые знакомства с ключевыми игроками fashion-рынка.

Спикеры мероприятия:

Мария Волкова — материаловед, автор курса «Современное материалование».

Тамара Иорданова (OZEL Textile), Джелал Шентюрк (CEMSA Textile), Фатих Туграль (OZCIMEN Textile), Нуман Дюндар (SEFADOKUMA).

Модераторы: Ольга Штейнберг (Fashion прокачка), Станислава Нажмитдинова (ШТАБ).

Регистрация для участия здесь shtab.eu/event.

Новый сезон бизнес-завтраков ШТАБ

21 февраля. в 11.00 стартует новый сезон бизнес-завтраков при участии Fashion прокачки и Fashion Buzz.

Кроме вкусных сырников и круассанов, в программе запланированы:

Прямые контакты и диалог с представителями лучших турецких фабрик, обсуждение трендов в тканях.

Эксклюзивная лекция материаловеда Марии Волковой — инновации, текстиль будущего, экологичные технологии. Как правильно подобрать ткани для коллекции.

Аналитика: тренды в текстиле 2025, кастомизация тканей, сертификация и контроль качества, инновации в окрашивании.

Нетворкинг: живые знакомства с ключевыми игроками fashion-рынка.

Спикеры мероприятия:

Мария Волкова — материаловед, автор курса «Современное материалование».

Тамара Иорданова (OZEL Textile), Джелал Шентюрк (CEMSA Textile), Фатих Туграль (OZCIMEN Textile), Нуман Дюндар (SEFADOKUMA).

Модераторы: Ольга Штейнберг (Fashion прокачка), Станислава Нажмитдинова (ШТАБ).

Регистрация для участия здесь shtab.eu/event.