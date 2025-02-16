С 18 по 21 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет крупнейшая международная выставка индустрии моды в России и Центральной Азии CPM — Collection Première Moscow. Организаторы выставки точно знают, что самый большой подарок для байера, дизайнера, эксперта и просто модника — это яркие впечатления, эмоции и вдохновение, которые можно получить на крупных международных событиях.

Эту возможность дают как раз они – на своих выставках СРМ и dreams by CPM.

И в этот раз на своих площадках организаторы разыграют среди посетителей поездку в Италию на выставку Pitti Uomo — крупное событие, посвящённое мужской одежде, обуви, аксессуарам и мужскому стилю в целом. Условия участия и регистрация на официальном сайте выставки СРМ cpm-moscow.com