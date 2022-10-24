Яндекс Маркет и Эконика договорились о сотрудничестве: покупатели смогут заказывать на маркетплейсе товары из ассортимента российской сети обуви и аксессуаров. Бренд в коллаборации с маркетплейсом также выпустил эксклюзивную коллекцию из переработанных материалов — она уже появилась в продаже на площадке и на сайте сети.

На сервисе будет доступно несколько тысяч моделей из основного ассортимента Эконики. Помимо обуви, покупатели смогут заказать на Маркете женские сумки, шапки, шарфы, зонты, перчатки и другие аксессуары.

Лимитированная капсула Яндекс Маркет х Ekonika #Вневремени состоит из дутсов и сумок-трансформеров ярких цветов. Дутсы (от рус. “дутики” и англ. “boots”) — это инновационная разработка утепленной обуви из водоотталкивающей ткани. Унисекс-модель представлена с 33 по 43 размеры и доступна в трех оттенках — черном, молочном и серебряном. Сумки созданы из переработанного полиэстера, и их можно носить вертикально или горизонтально в зависимости от крепления съёмных ремней. Стелька, наполнитель, тесьма, резинки и шнурки — также изготовлены из вторичного пластика на 100%. Экологичные материалы использованы и в производстве подошвы — на 84% она состоит из переработанной резины. Все переработанные материалы, использованные в коллекции, изготовлены в соответствии с Глобальным стандартом вторичной переработки, что подтверждено сертификатами GRS.

«Партнерство с Эконикой и создание эксклюзивной коллекции — важный шаг для развития категории на Маркете. Мы уверены, что коллаборации с лидерами рынка позволят и в дальнейшем создавать уникальные товары и расширять ассортимент, а также привлекать внимание аудитории к платформе», — говорит Алина Репьева, руководитель lifestyle-категорий Яндекс Маркета.

«В партнерстве с Яндексом мы были открыты к экспериментам и изначально хотели сделать что-то новое и уникальное. Работая с коллегами в команде, заряжали друг друга инновационным духом и максимально креативили. Это позволило создать яркую и актуальную для современной аудитории коллекцию. При этом качество и удобство, за которые уже много лет ценят наши модели, остались неизменными, плюс — мы добавили эко-составляющую, использовав в производстве переработанные материалы», — комментирует Ирина Зуева, директор по маркетингу сети Эконика.

Товары Эконики можно оплатить на маркетплейсе сразу или частями — с помощью сервиса «Сплит». Получить их можно с доставкой или в пунктах выдачи заказов Маркета (ПВЗ), а также с доставкой по клику. В любом случае модели можно будет примерить и только потом оплатить: во время доставки курьер может подождать 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные.

Коллекция поступит в продажу 20 октября 2022 и будет доступна на Яндекс Маркете, в онлайн-магазине ekonika.ru, в мобильном приложении бренда и с 21 октября в избранных салонах Эконика (с полным списком можно ознакомиться на сайте).