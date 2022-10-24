Культ ручной работы – один из устоявшихся в мужском мультибренде St.James. Укрепляя его позиции, St.James продолжает привлекать семейные компании

Bertolo – это известный итальянский бренд мужской одежды. Торговая марка получила признание по всему миру благодаря уникальному сочетанию высококлассных материалов и ручной работы. Весь производственный процесс происходит под детальным контролем опытных специалистов, благодаря чему каждая модель продумана до мелочей. Предприятие Bertolo для пошива своих линий одежды использует дорогостоящие ткани и оригинальную фурнитуру. Больше всего бренд славится своими кашемировыми свитерами, которые дарят особое ощущение комфорта и тепла.

Помимо кашемира в коллекциях бренда встречаются изделия из шелка, шерсти и хлопка высокого качества. Многие эксклюзивные модели оснащены ручной отделкой и росписью. Цветовая гамма одежды Бертоло довольно разнообразная, встречаются как классические вещи в спокойных тонах, так и нестандартные изделия с роскошными жаккардовыми узорами и особыми золотыми петлями.