Искусство часто выступает источником вдохновения. Есть, например, классическое искусство – полотна Микеланджело и Вермеера, а есть современное, скажем, арт-объекты Бэнкси и Жан-Мишеля Баския завораживают не меньше, просто они другие. Хулиганские для своего времени принты Энди Уорхола сегодня воспринимаются классикой современного искусства и визуальной культуры, также как и сюрреалистичные мотивы в коллекциях Эльзы Скьяпарелли и Франко Москино.

Бренд First in Space для сезона осень/Зима 2022/2023 выпустил капсулу «Возрождение» – синтез моды и искусства.

Во время работы над капсулой основательница бренда Поля Мещерякова обратилась за вдохновением к великим полотнам эпохи Возрождения. Тем самым доказав, что классическое искусство не цементируется временем и не становится лишь музейным артефактом, а уживается в современном и столь динамичном мире.

Наследие эпохи Возрождения было представлено воздушными пуховиками и уютными пальто, принтованными спортивными костюмами, которые мирно уживаются с диаметрально противоположными им школьными сарафанами и однотонным брючным костюмом, а также асимметричными блузками свободного кроя, украшенные авторской вышивкой или принтами. Это одежда на каждый день для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность независимо от дня недели или случая.

Главный принт коллекции – ахроматическая гусиная лапка – будто нанесен на шерстяную ткань. На самом деле это имитация, а интерпретация шерстяных волокон – элемент декора. С помощью приема интарсии в принт вплетены узнаваемые фрагменты с полотен Рафаэля Санти, Сандро Боттичелли, Альбрехта Дюрера, Яна Вермеера и других художников

«Рассказывать об искусстве можно самыми разными способами. Мы это делаем с помощью принтов, часто соединяя арт-коды и смыслы с современным видением и нашим мировосприятием. Таким образом, каждый принт становится сам произведением искусства и как капсула времени хранит в себе определенную информацию, которую спустя десятки лет можно будет расшифровать», - отмечает Поля Мещерякова, основательница российского бренда First in Space.