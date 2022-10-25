Маркетплейс Lamoda вслед за Ozon и CDEK.Shopping начал реализацию товаров японского бренда одежды Uniqlo.

«Товары бренда Uniqlo действительно стали доступны клиентам Lamoda. Мы предлагаем оригинальную продукцию Uniqlo, авторизованную официальным представительством бренда на территории России», – подтвердили в пресс-службе Lamoda.

Сейчас в разделе Uniqlo на платформе представлены 625 товаров. Это вещи из коллекции текущего года, которые были ввезены в Россию еще до приостановки деятельности компании в стране. Планируется ли продажа будущих коллекций и коллабораций бренда, пока неизвестно.

Компания Uniqlo – один из крупнейших японских производителей и ритейлеров одежды – приостановила деятельность в России в марте 2022 года. В заявлении японской Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, говорилось, что компания столкнулась с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и «ухудшение конфликтной ситуации». Сведений о том, когда именно произойдет полная приостановка бизнеса Uniqlo в России, тогда не приводилось.