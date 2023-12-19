Коллекция, разработанная совместно с московским брендом одежды Fable, представлена на маркетплейсе в концепт-сторе «Универмаг», сообщает компания.

В линейку вошли детские пуховики с объёмными карманами, капюшоном на магнитной застёжке и эластичными манжетами и жилеты на кнопочных застёжках с капюшоном для домашних животных. Изделия, выполненные из гипоаллергенных материалов с наполнителем из экопуха, представлены в нескольких расцветках – красно-оранжевой Superhero, розово-голубой Baby pink, чёрной с аквамариновым градиентом Aquaman и других.

Коллекция доступна эксклюзивно на Яндекс.Маркете с 15 декабря 2023 года.

Яндекс.Маркет – сервис для покупок, на котором доступно более 49 млн товаров. На сервисе активно продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнёров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а также в приложении Яндекс Go – в разделе «Маркет».

Фотографии предоставлены компанией.