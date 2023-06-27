Бренд YOU пригласил к сотрудничеству Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица и при участии одного из студентов вуза — Полины Марковой — выпустил коллекцию футболок «Белые ночи». Коллаборация приурочена к 320-летию Санкт-Петербурга и и вдохновлена творчеством, свободой самовыражения и архитектурным величием северной столицы.

«В этом году Санкт-Петербургу исполнилось 320 лет. Проект “Белые ночи” – это не только ода нашему любимому городу, но он также направлен на поддержку молодых российских художников», – рассказала Евгения Мосейчук, заместитель генерального директора YOU.

В коллекцию «Белые ночи» от YOU вошли футболки с двумя разновидностями принтов — коллажами на основе фотоизображений известных архитектурных памятников города и рисунками атлантов и кариатид, которые также вызывают ассоциацию с Санкт-Петербургом. Первая серия принтов «Дождь и слезы в Петербурге» – изящное, почти поэтическое изображение привычного города через фотопленку. Вторая, изображающая Кариатиды и Атланты, показывает, яркость, открытость и игривое настроение северной столицы.

По словам представителя бренда, наряду с коммерческой составляющей проект направлен на поддержку молодых российских художников. Коллекция эксклюзивно представлена в ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге, а также во всех магазинах YOU в Москве, Красноярске, Екатеринбурге и на сайте марки.