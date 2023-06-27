Проект Cyber Fashion Tecnology (модельное агентство в рамках экосистемы киборгов Cyberly.one) стал партнёром культурной программы «Арт-Коктейль», организованной Фондом Росконгресс.

Событие, посвященное красоте и искусству, прошло 15 июня в рамках фестиваля культуры Петербургского международного экономического форума – 2023 «Петербургские сезоны» на площадке дизайн-центра Raskroi.

«Киборги» привезли для участия в выставке известного художника Сергея Айро. Несколько удивительных лотов из частных коллекций художника были разыграны на благотворительном аукционе предметов современного искусства наряду с другими произведениями именитых авторов, также представленных культурными и социальными проектами. Программу вечера наполняли выступления артистов Мариинского театра.

Кульминацией вечера стал модный показ Cyber Fashion Technology, в котором приняли участие модели проекта из Санкт-Петербурга, кибер-дивы, киборги и робособаки. Модельное агентство представило коллекцию в стиле киберпанк бренда Alex Krown. В показе приняли участие пилоты Instep и Сколиолоджик. Показ произвел настоящий фурор, оказав невероятное впечатление на зрителей.

Ольга Аринина, идейный вдохновитель и создатель проекта Cyberly, рассказала о важности fashion направления социальной платформы:

«Мы с большим энтузиазмом принимаем участие в знаковых мероприятиях культурной и социальной направленности, – делится Ольга, – Cyber Fashion Technology на стыке технологичности, реабилитации и моды. Миссия нашего проекта в продвижении технологий и позиционировании кибер-людей, как пилотов-испытателей новых решений!»

Партнерами вечера выступили SISTEMA GALLERY, Благотворительный фонд «Жизнь в Движении» и Российский форум дизайна и моды.

Проект Cyber Fashion Technology является частью компании Cyberly и уникальной экосистемы Cyberly One – социальной платформы кибер-людей, которая помогает людям с особыми потребностями полноценно жить в современном обществе. Проект является резидентом технопарка «Сколково».

Cyber Fashion Technology включает в себя модельное агентство киборгов, ивент-агентство по организации шоу и модных показов с участием киборгов и новейших технологий в робототехнике.